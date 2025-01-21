Дочь бойца СВО пропала в Башкортостане

В 02:49 дежурный ОМВД сообщил, что Лиза нашлась. Она была у своей новой подруги, о которой мама Лизы даже не подозревала. Оказалось, что девочка попросилась к подруге с ночевкой, а бабушка последней поверила в эту «сказку». Телефон же Лизы остался дома, поэтому связаться с ней не было возможности.