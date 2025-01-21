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Posted 21 января, 08:07

Published 21 января, 08:07

Modified 21 января, 09:01

Updated 21 января, 09:01

Пропавшую девочку искали всей Башкирией

Дочь бойца СВО пропала в Башкортостане

21 января 2025, 08:07
Фото: 1MI.

Пропавшую девочку искали всей Башкирией

В Благовещенске развернулась напряженная поисковая операция, когда поздно вечером пропала восьмилетняя девочка, сообщает во вторник, 21 января, глава района Анна Карабанова.

Поздний вечер 20 января в Благовещенске превратился в ночь поисков, когда в 22:42 в службу 112 поступил отчаянный звонок от матери. Ее восьмилетняя дочь Лиза не вернулась домой после школы, и след ее простыл. Как будто растворилась в воздухе.

Мгновенно сработал механизм экстренного реагирования. Все службы района, словно по сигналу, подключились к поискам. Полиция, комиссия по делам несовершеннолетних, спасатели-добровольцы, волонтеры из Уфы — все бросили свои силы на поиски маленькой Лизы. Мать девочки призналась, что не сразу запаниковала, решив, что дочь задержалась у подруг. Но, после безуспешных попыток дозвониться и обзвонить одноклассников, тревога переросла в панику.

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Благодаря местным чатам в мессенджерах, к поискам присоединились сотни неравнодушных жителей. Учителя и родители одноклассников стали главными «сыщиками» на этом этапе, прорабатывая каждую зацепку, каждую версию. Тем временем, город прочесывали буквально по сантиметру: дворы, подъезды, подвалы, темные уголки.

Но настоящим ключом к разгадке стали камеры видеонаблюдения. На них удалось заметить Лизу, которая, как оказалось, гуляла с подружкой. Загадка личности этой второй девочки стала настоящей детективной интригой. Подключились все: учителя, родители, чаты, звонки. И вот, наконец, личность «таинственной подруги» установлена.

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В 02:49 дежурный ОМВД сообщил, что Лиза нашлась. Она была у своей новой подруги, о которой мама Лизы даже не подозревала. Оказалось, что девочка попросилась к подруге с ночевкой, а бабушка последней поверила в эту «сказку». Телефон же Лизы остался дома, поэтому связаться с ней не было возможности.

К поискам готовы были присоединиться и спасатели из отряда «Лиза Алерт» из Уфы, но им по пути сообщили, что ребенок найден. Слова благодарности всем неравнодушным передал и папа Лизы, который сейчас далеко, в зоне СВО.

Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии подросток отбившийся от группы туристов в горах, самостоятельно искал дорогу обратно.

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