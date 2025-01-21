Проклятый авиарейс в Уфу сорвался

Пассажирский лайнер должен был вылететь из аэропорта Минеральные Воды (Ставропольский край), однако был отозван с места запуска «по техническим причинам». Конкретных неисправностей инсайдеры не назвали. Совершить рейс самолёт должен был в Уфу. Пассажиров позже посадили на другое воздушное судно.