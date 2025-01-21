Проклятый авиарейс в Уфу сорвался

Posted 21 января, 16:09
Published 21 января, 16:09
Modified 21 января, 17:25
Updated 21 января, 17:25
Пассажирский лайнер должен был вылететь из аэропорта Минеральные Воды (Ставропольский край), однако был отозван с места запуска «по техническим причинам». Конкретных неисправностей инсайдеры не назвали. Совершить рейс самолёт должен был в Уфу. Пассажиров позже посадили на другое воздушное судно.
Инциденты на этом направлении происходят достаточно часто. Так, в сентябре 2024 года за одну неделю с ним были связаны сразу три происшествия.
Ранее Mkset сообщал о том, что пилоты рейса Москва — Уфа засекли в небе фантомные метки. Аналогичные НЛО над Уфой видели и пилоты других самолётов в понедельник–вторник, 20 и 21 января.