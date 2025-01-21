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Posted 21 января, 16:09

Published 21 января, 16:09

Modified 21 января, 17:25

Updated 21 января, 17:25

Самолёт Минеральные Воды — Уфа оказался под угрозой

Проклятый авиарейс в Уфу сорвался

21 января 2025, 16:09
Фото: 1MI.

Самолёт Минеральные Воды — Уфа оказался под угрозой

Суперджет «Сухой» компании «Азимут» вместо выполнения полёта вернулся на стоянку, сообщает во вторник, 21 января, Telegram-канал Aviaincident.

Пассажирский лайнер должен был вылететь из аэропорта Минеральные Воды (Ставропольский край), однако был отозван с места запуска «по техническим причинам». Конкретных неисправностей инсайдеры не назвали. Совершить рейс самолёт должен был в Уфу. Пассажиров позже посадили на другое воздушное судно.

Инциденты на этом направлении происходят достаточно часто. Так, в сентябре 2024 года за одну неделю с ним были связаны сразу три происшествия.

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Ранее Mkset сообщал о том, что пилоты рейса Москва — Уфа засекли в небе фантомные метки. Аналогичные НЛО над Уфой видели и пилоты других самолётов в понедельник–вторник, 20 и 21 января.

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