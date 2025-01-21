Машину купила — ездить не купила: студентка разбилась в Уфе

Posted 21 января, 07:28
Published 21 января, 07:28
Modified 21 января, 08:54
Updated 21 января, 08:54
В понедельник, 20 января, вечером на улице Маршала Жукова произошла авария с участием двух автомобилей. За рулем «Мицубиси Галант» находилась 20-летняя студентка. Девушка, двигаясь в сторону улицы Сельская Богородская, не справилась с управлением и столкнулась с «Фольксваген Поло», ехавшим во встречном направлении.
Как стало известно, в результате ДТП девушка получила лишь ушибы и после оказания медицинской помощи была отпущена домой. Однако, когда сотрудники ГИБДД начали оформлять происшествие, выяснился интересный факт: водитель «Мицубиси» не получала водительское удостоверение, проще говоря, ездила без прав.
Теперь, помимо того, что девушке придётся ремонтировать свой автомобиль, ей также грозит административная ответственность по статье 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством без прав. «Мицубиси Галант» отправили на специализированную стоянку, а по факту ДТП ведётся административное расследование.
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