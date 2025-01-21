Машину купила — ездить не купила: студентка разбилась в Уфе

В понедельник, 20 января, вечером на улице Маршала Жукова произошла авария с участием двух автомобилей. За рулем «Мицубиси Галант» находилась 20-летняя студентка. Девушка, двигаясь в сторону улицы Сельская Богородская, не справилась с управлением и столкнулась с «Фольксваген Поло», ехавшим во встречном направлении.