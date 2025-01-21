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Posted 21 января, 07:28

Published 21 января, 07:28

Modified 21 января, 08:54

Updated 21 января, 08:54

Женщина попала в ДТП в Уфе

Машину купила — ездить не купила: студентка разбилась в Уфе

21 января 2025, 07:28
Фото: Госавтоинспекция Уфы.

Женщина попала в ДТП в Уфе

В Уфе молодая девушка, не имея водительских прав, устроила аварию на дороге, сообщает во вторник, 21 января, Госавтоинспекция города.

В понедельник, 20 января, вечером на улице Маршала Жукова произошла авария с участием двух автомобилей. За рулем «Мицубиси Галант» находилась 20-летняя студентка. Девушка, двигаясь в сторону улицы Сельская Богородская, не справилась с управлением и столкнулась с «Фольксваген Поло», ехавшим во встречном направлении.

Как стало известно, в результате ДТП девушка получила лишь ушибы и после оказания медицинской помощи была отпущена домой. Однако, когда сотрудники ГИБДД начали оформлять происшествие, выяснился интересный факт: водитель «Мицубиси» не получала водительское удостоверение, проще говоря, ездила без прав.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Теперь, помимо того, что девушке придётся ремонтировать свой автомобиль, ей также грозит административная ответственность по статье 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством без прав. «Мицубиси Галант» отправили на специализированную стоянку, а по факту ДТП ведётся административное расследование.

Как ранее сообщал Mkset, жительница Башкирии поплатилась за пьяную выходку мужа за рулем.

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