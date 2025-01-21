Почему БПЛА так часто атакуют Казань и практически не долетают до Уфы?

Вопрос в заголовке — это попытка разобраться в технических причинах атак Киевского режима на российские города. Почему выбирается тот или иной город? По каким критериям?



По информации Минобороны. В течение ночи 20 января дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат: 14 БПЛА над территорией Брянской области, шесть — над территорией Калужской области, три — над территорией Белгородской области, три — над территорией Курской области, два — над территорией Рязанской области, два — над территорией Орловской области и один над территорией Республики Татарстан.