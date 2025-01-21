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Posted 21 января, 06:19

Published 21 января, 06:19

Modified 21 января, 08:35

Updated 21 января, 08:35

Почему БПЛА не долетают до Уфы

Почему БПЛА так часто атакуют Казань и практически не долетают до Уфы?

21 января 2025, 06:19
Фото: Мария Рудакова. Inkazan.ru.

Почему БПЛА не долетают до Уфы

Почему ВСУ атакуют Казань? Что демонстрируется Западу подобными действиями? Как вооружены украинские войска для атак на российские города?
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Вопрос в заголовке — это попытка разобраться в технических причинах атак Киевского режима на российские города. Почему выбирается тот или иной город? По каким критериям?

По информации Минобороны. В течение ночи 20 января дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат: 14 БПЛА над территорией Брянской области, шесть — над территорией Калужской области, три — над территорией Белгородской области, три — над территорией Курской области, два — над территорией Рязанской области, два — над территорией Орловской области и один над территорией Республики Татарстан.

В мэрии Казани сообщили, что один из обломков БПЛА упал рядом с жилым домом. Но деталь не взрывоопасна, — отметили власти. В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ижевска был введен план «Ковер».

Ранее, 21 декабря прошлого года, Минобороны сообщало о том, что украинские дроны атаковали Казань в три волны с разных направлений. Три беспилотника были уничтожены средствами ПВО, еще три подавлены средствами РЭБ, — отметили в ведомстве. Глава Республики Рустам Минниханов заявил, что целью массированной атаки дронов стали жилые дома.

Почему именно Казань так часто бомбят БПЛА?

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в интервью Sputnik подробно ответил на волнующие всех вопросы.

Какие города чаще всего подвергаются атакам?

— Не только Казань. Энгельс, Саратов также подвергаются атакам. По мере ухудшения обстановки на фронте будут усиливаться атаки в глубь территории России. Другого варианта у них нет. Нужно поддерживать каким-то образом реноме и перед западными потребителями — заказчиками этого кровавого шапито. И собственному населению нужно демонстрировать какой-то успех. На фронте нет. Зато постоянно рассказываем, что поразили объекты там и там. И опять же, нанести, если удастся, хоть какой-то урон военной инфраструктуре. А если нет, то обратите внимание. Выбирать не отдельно стоящие военные объекты, а предприятия военно-промышленного комплекса, которые расположены в городах. В Казани пытались атаковать вертолетный завод. Не удалось. Ну, упадет в другом месте. Хоть что-нибудь да повредим, — ответил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.
Фото: Мария Рудакова. Inkazan.ru

Как далеко летают беспилотники?

— Была атака на станцию дальнего радиолокационного обнаружения, расположенную под Орском. Использовался португальский беспилотник. Его дальность позволяет с ограниченным объемом взрывчатки это два десятка килограмм, направлять на такую дальность. Ожидать, что такие аппараты запускает какой-то агент с территории России, не стоит. Это постоянные разговоры, но они не о чем. Действительно, дальность этих БПЛА свыше тысячи км, — пояснил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Почему БПАЛ не атакуют Уфу
Почему БПАЛ не атакуют Уфу. Фото: 1MI
Где прятаться, если на Уфу нападут беспилотники
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Стоит ли ожидать усиление активности атак на города РФ, где есть крупные военные объекты?

— Они работают на пределе своих возможностей. По мере того, как они будут наращивать, но быстро это не получится, количество ударов будет возрастать. К сожалению, эти беспилотники штука дешевая простая. Она не требует при сборке и монтаже большого количества электроэнергии. Тем более, что комплектующие поставляет запад. Турция, например. Казань атаковали беспилотники — аналоги Байрактара (турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА) уже собираемые киевским режимом — «Лютые». Мало того, они используют еще и легкомоторную авиацию. У них около девятисот легкомоторных авиеток А-20 в различных модификациях. И их сбивали тоже, в том числе над Казанью. Дальность у них тоже больше тысячи км, — ответил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.
Какие БПЛА атакуют российские города
Какие БПЛА атакуют российские города. Фото: 1MI
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Почему дроны так часто атакуют Казань и почти не долетают до Уфы?

Казань входит в топ 5 крупнейших городов России с населением более миллиона человек. Много лет является популярным городом для посещения туристов. Здесь проводятся международные политические, спортивные и культурные мероприятия. Например, шестнадцатый Саммит БРИКС прошел в Казани в октябре 2024 года.

По мнению экспертов, одна из причин атак — медийность города. А также его географическое расположение.

— Дальность — до Казани по прямой 1000 км, дроны летят по сложному маршруту и вероятно наматывают 1300-1500 км. Добраться, скажем, до Уфы дальше и возможно дронов с большей дальностью мало. Противники планируют: " У нас есть 100 дронов «Лютый» — вероятность долететь до Казани — ну, 10% — ок. А до Уфы — 3% (допустим). «Летим до Казани». Потери у них в процессе полета точно есть. Кроме того, город популярный и у многих на слуху. Для Украины важна медийная составляющая любого террористического акта, — пояснил Mkset военный эксперт Дмитрий Корнеев.

Вывод

Не только Казань, но и другие города, например, Энгельс, Саратов также подвергаются атакам БПЛА. По мере ухудшения обстановки в зоне СВО атаки могут усилиться в глубь территории России. Расстояние аппаратов позволяют преодолевать расстояние более 1000 км. Причины по которым атакуют города в первую очередь — предприятия военно-промышленного комплекса, которые расположены в городах.

Уфа нисколько не уступает Казани ко количеству международных мероприятий и активностей, но столице Башкирии повезло географически, однако идет СВО и расслабляться не стоит.

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