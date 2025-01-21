Пассажирский автобус сгорел в Башкирии

Пожарные использовали два мощных ствола тушения, и уже через 18 минут пламя было полностью потушено. Повезло и пассажирам — никто не пострадал. Все 12 человек, оказавшиеся в столь неприятной ситуации, были эвакуированы из горящего автобуса. Их разместили в служебных автомобилях экстренных служб. По итогу, всех пассажиров благополучно доставили в ближайшую гостиницу.