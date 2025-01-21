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Posted 21 января, 04:26

Published 21 января, 04:26

Modified 21 января, 08:43

Updated 21 января, 08:43

Автобус Махачкала — Уфа сгорел в Башкирии

Пассажирский автобус сгорел в Башкирии

21 января 2025, 04:26
Фото: МЧС РБ.

Автобус Махачкала — Уфа сгорел в Башкирии

Автобус, следовавший из Махачкалы в Уфу, внезапно превратился в факел прямо на оживленной трассе, сообщает во вторник, 21 января, МЧС РБ.

Инцидент произошел на 1291 километре трассы М5 «Урал» в Туймазинском районе. Автобус «Неоплан», перевозивший 12 человек, включая трех водителей и девять пассажиров, по неустановленной причине неожиданно вспыхнул. Как стало известно, возгорание удалось ликвидировать довольно быстро.

Пожарные использовали два мощных ствола тушения, и уже через 18 минут пламя было полностью потушено. Повезло и пассажирам — никто не пострадал. Все 12 человек, оказавшиеся в столь неприятной ситуации, были эвакуированы из горящего автобуса. Их разместили в служебных автомобилях экстренных служб. По итогу, всех пассажиров благополучно доставили в ближайшую гостиницу.

Видео: МЧС РБ.

Как ранее сообщал Mkset, в Чекмагушевском районе огненная стихия уничтожила запасы сена, хранившиеся в металлическом ангаре.

Огонь поглотил тонны сена в Башкирии
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