Пассажирский автобус сгорел в Башкирии

Posted 21 января, 04:26
Published 21 января, 04:26
Modified 21 января, 08:43
Updated 21 января, 08:43
Инцидент произошел на 1291 километре трассы М5 «Урал» в Туймазинском районе. Автобус «Неоплан», перевозивший 12 человек, включая трех водителей и девять пассажиров, по неустановленной причине неожиданно вспыхнул. Как стало известно, возгорание удалось ликвидировать довольно быстро.
Пожарные использовали два мощных ствола тушения, и уже через 18 минут пламя было полностью потушено. Повезло и пассажирам — никто не пострадал. Все 12 человек, оказавшиеся в столь неприятной ситуации, были эвакуированы из горящего автобуса. Их разместили в служебных автомобилях экстренных служб. По итогу, всех пассажиров благополучно доставили в ближайшую гостиницу.
Как ранее сообщал Mkset, в Чекмагушевском районе огненная стихия уничтожила запасы сена, хранившиеся в металлическом ангаре.