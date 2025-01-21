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Posted 20 января, 21:12

Published 20 января, 21:12

Modified 20 января, 21:31

Updated 20 января, 21:31

Отравление на башкирском курорте может закончиться судом

Новый поворот в скандале с отправлением на каникулах в Башкирии

20 января 2025, 21:12
Фото: mkset.ru.

Отравление на башкирском курорте может закончиться судом

Сюжет
Дети
Разбирательствами за клевету пригрозили москвичам, пожаловавшимся на условия в скандальной здравнице «Уязы-Тау», утверждает «Честный репортаж» во вторник, 21 января.

Напомним, в начале января в СМИ растиражировали информацию о массовом отравлении гостей из Москвы в санатории в Башкирии. Гости, вернувшись из Республики Башкортостан домой, оставили негативный отзыв с «изобличающими подробностями» об условиях в туристическом объекте.

Утверждалось, что 15 человек — среди них семеро детей — почувствовали острое недомогание после употребления пищи, приготовленной в комплексе.

Руководство организации инцидент отрицает и напирает на то, что при проживании гости ни на что не жаловались, в местной больнице и самом санатории также ни о каких отравлениях не слышали до появления информации в СМИ. Дабы отмыть свою репутацию, начальство «Уазы-Тау» приглашало прессу. Mkset побывал на месте и ознакомился с позицией руководства санатории, а также надзорных органов.

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В руки журналистам попал письменный ответ руководства комплекса туристам, якобы пострадавшим во время отдыха в санатории.

Те указали на то, что информация, распространяемая недовольными клиентами, «порочит честь и достоинство» организации, а также является клеветнической.

— Вы со своей компанией <…> слили недостоверную информацию СМИ, потом только к нам с претензиями. Для того чтоб подключить СМИ совершили «информационный вброс» о якобы массовом отравлении Вашей компании «Москвичей» и что дети «покалечились», т. е. дети стали инвалидами. <…> Ваши дети не лишились части тела став инвалидами… — гласит ответ «Уязы-Тау», опубликованный в Telegram-канале «Честный репортаж» (орфография сохранена).

В случае, если туристы продолжают информационную кампанию, им пригрозили судебным иском.

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