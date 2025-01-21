Новый поворот в скандале с отправлением на каникулах в Башкирии

Posted 20 января, 21:12
Published 20 января, 21:12
Modified 20 января, 21:31
Updated 20 января, 21:31
Напомним, в начале января в СМИ растиражировали информацию о массовом отравлении гостей из Москвы в санатории в Башкирии. Гости, вернувшись из Республики Башкортостан домой, оставили негативный отзыв с «изобличающими подробностями» об условиях в туристическом объекте.
Утверждалось, что 15 человек — среди них семеро детей — почувствовали острое недомогание после употребления пищи, приготовленной в комплексе.
Руководство организации инцидент отрицает и напирает на то, что при проживании гости ни на что не жаловались, в местной больнице и самом санатории также ни о каких отравлениях не слышали до появления информации в СМИ. Дабы отмыть свою репутацию, начальство «Уазы-Тау» приглашало прессу. Mkset побывал на месте и ознакомился с позицией руководства санатории, а также надзорных органов.
В руки журналистам попал письменный ответ руководства комплекса туристам, якобы пострадавшим во время отдыха в санатории.
Те указали на то, что информация, распространяемая недовольными клиентами, «порочит честь и достоинство» организации, а также является клеветнической.
— Вы со своей компанией <…> слили недостоверную информацию СМИ, потом только к нам с претензиями. Для того чтоб подключить СМИ совершили «информационный вброс» о якобы массовом отравлении Вашей компании «Москвичей» и что дети «покалечились», т. е. дети стали инвалидами. <…> Ваши дети не лишились части тела став инвалидами… — гласит ответ «Уязы-Тау», опубликованный в Telegram-канале «Честный репортаж» (орфография сохранена).
В случае, если туристы продолжают информационную кампанию, им пригрозили судебным иском.