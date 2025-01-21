Новый поворот в скандале с отправлением на каникулах в Башкирии

Руководство организации инцидент отрицает и напирает на то, что при проживании гости ни на что не жаловались, в местной больнице и самом санатории также ни о каких отравлениях не слышали до появления информации в СМИ. Дабы отмыть свою репутацию, начальство «Уазы-Тау» приглашало прессу. Mkset побывал на месте и ознакомился с позицией руководства санатории, а также надзорных органов.