Не ждите, пока люстра упадет! Простой способ проверить её прочность

Многие из нас ежедневно пользуются люстрами, не задумываясь о том, насколько надёжно они подвешены. Однако с течением времени даже самые красивые и дорогие модели могут терять свою прочность. Подвесы и крючки, особенно если они не были сделаны качественно, со временем начинают ломаться и могут не выдержать веса плафона.