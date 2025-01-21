Не заводите собаку, пока не пройдете этот тест — откроются важные детали!

Планируете завести собаку, но не уверены, готовы ли вы к этому важному шагу? Пройдите этот тест и узнайте, насколько вы готовы стать ответственным хозяином! Ответьте на вопросы, чтобы понять, какие аспекты жизни с питомцем вам предстоит учитывать.

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