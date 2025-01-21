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Posted 21 января, 09:37

Published 21 января, 09:37

Modified 21 января, 10:04

Updated 21 января, 10:04

Уфу будущего покажут на макете

Миниатюрную Уфу презентуют в феврале

21 января 2025, 09:37
Фото: Ассоциация застройщиков Башкирии.

Уфу будущего покажут на макете

Точный макет Уфы презентуют на форуме «Уралстройиндустрия» в феврале 2024 года, сообщили в ассоциации застройщиков Башкирии во вторник, 21 ноября.

Идея создания макета Уфы появилась пару лет назад. Дело в том, что застройщики испытывали некоторые трудности с визуализацией своих проектов. Макет города, как считают в ассоциации застройщиков, поможет лучше понять, как различные элементы города могут взаимодействовать между собой.

В ассоциации отметили, что макет строится с полной точностью: учли рельеф города, отобразили транспортные схемы, расположение зданий и объектов, поэтому архитекторы с легкостью смогут понять, как их проекты изменят городской облик.

Макет Уфы
Макет Уфы. Фото: Ассоциация застройщиков Башкирии

Макет собирают из десяти разборных частей размером 2 м × 2 м, что позволит демонстрировать отдельные районы города. А уникальной чертой проекта стала возможность вносить корректировки — это позволит учитывать новые изменения инфраструктуры в режиме реального времени. Часть макета презентуют на форуме «УралСтройИндустрия», которая пройдет с 19 по 21 февраля 2025 года.

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