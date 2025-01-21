Миниатюрную Уфу презентуют в феврале

Posted 21 января, 09:37
Published 21 января, 09:37
Modified 21 января, 10:04
Updated 21 января, 10:04
Идея создания макета Уфы появилась пару лет назад. Дело в том, что застройщики испытывали некоторые трудности с визуализацией своих проектов. Макет города, как считают в ассоциации застройщиков, поможет лучше понять, как различные элементы города могут взаимодействовать между собой.
В ассоциации отметили, что макет строится с полной точностью: учли рельеф города, отобразили транспортные схемы, расположение зданий и объектов, поэтому архитекторы с легкостью смогут понять, как их проекты изменят городской облик.
Макет собирают из десяти разборных частей размером 2 м × 2 м, что позволит демонстрировать отдельные районы города. А уникальной чертой проекта стала возможность вносить корректировки — это позволит учитывать новые изменения инфраструктуры в режиме реального времени. Часть макета презентуют на форуме «УралСтройИндустрия», которая пройдет с 19 по 21 февраля 2025 года.