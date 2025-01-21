Миниатюрную Уфу презентуют в феврале

Идея создания макета Уфы появилась пару лет назад. Дело в том, что застройщики испытывали некоторые трудности с визуализацией своих проектов. Макет города, как считают в ассоциации застройщиков, поможет лучше понять, как различные элементы города могут взаимодействовать между собой.