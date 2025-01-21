Метель парализовала Башкирию

Автолюбителям настоятельно предписывают быть на проезжих частях предельно аккуратными и внимательными, не отвлекаться на гаджеты, не садиться за руль уставшими или периодически отдыхать, совершая остановки, а также соблюдать дистанцию, не нарушат скоростной режим и пристёгиваться ремнями безопасности.