Метель парализовала Башкирию

Posted 21 января, 16:27
Published 21 января, 16:27
Modified 21 января, 19:40
Updated 21 января, 19:40
На автодорогах водителей встретил целый букет неблагоприятных погодных явлений: гололёд, сильная метель и, как следствие, ограничение видимости.
Автолюбителям настоятельно предписывают быть на проезжих частях предельно аккуратными и внимательными, не отвлекаться на гаджеты, не садиться за руль уставшими или периодически отдыхать, совершая остановки, а также соблюдать дистанцию, не нарушат скоростной режим и пристёгиваться ремнями безопасности.
Автобусам, такси и грузовикам до 07:00 22 января запретили передвигаться по следующим трассам:
До 08:00:
До 03:00
Легковые автомобили по-прежнему могут ездить по упомянутым дорогам, однако по возможности от поездок по ним всё же стоит воздержаться.
Ранее Mkset сообщал о том, что на Башкортостан надвигаются морозы, которые в феврале достигнут своего пика.