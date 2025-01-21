mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января, 16:27

Published 21 января, 16:27

Modified 21 января, 19:40

Updated 21 января, 19:40

Автобусам, такси и грузовикам запретили движение в Башкирии

Метель парализовала Башкирию

21 января 2025, 16:27
Фото: 1MI.

Автобусам, такси и грузовикам запретили движение в Башкирии

Ряд транспортных ограничений ввели на территории Башкортостана во вторник, 21 января, из-за бушующей стихии.

На автодорогах водителей встретил целый букет неблагоприятных погодных явлений: гололёд, сильная метель и, как следствие, ограничение видимости.

Автолюбителям настоятельно предписывают быть на проезжих частях предельно аккуратными и внимательными, не отвлекаться на гаджеты, не садиться за руль уставшими или периодически отдыхать, совершая остановки, а также соблюдать дистанцию, не нарушат скоростной режим и пристёгиваться ремнями безопасности.

Автобусам, такси и грузовикам до 07:00 22 января запретили передвигаться по следующим трассам:

  • Дюртюли — Нетфекамск (0-87 км);
  • Дюртюли — Бураево (0-63 км);
  • Уфа — Инзер — Белорецк (67-222 км).

До 08:00:

  • М-7 «Волга» (1169-1231 км);
  • Уфа — Оренбург (подъезд к М-12).

До 03:00

  • Уфа — Оренбург (246-272 км).

Легковые автомобили по-прежнему могут ездить по упомянутым дорогам, однако по возможности от поездок по ним всё же стоит воздержаться.

Башкирия попала в зону аномалии
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что на Башкортостан надвигаются морозы, которые в феврале достигнут своего пика.

Читайте также:
Фура закрыла дорогу под УфойУфимский бизнесмен погиб из-за пьяного полицейскогоВодитель «ватрушки» угробил пассажира
#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Дороги#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Зима#Туймазы#Кумертау#Непогода#Белебей#Мелеуз#Янаул#Метель#Инциденты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика