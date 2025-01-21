Крещенские морозы опоздали в Уфу

Прогноз погоды на завтра в Уфе сулит горожанам и гостям регионального центра замерзающие ладони и щеки. Так, ночью температура воздуха в Уфе упадет до отметок -18С°…-20С°. Днём в среду, 22 января, в Уфе будет не намного теплее — всего от -15С° до -17С°. Похолодание будет сопровождаться снегопадом. Ожидается, что метель будет бушевать в Уфе с 20:00 21 января до 20:00 22 января. Прогнозируемая скорость порывов ветра до 18 м/с.