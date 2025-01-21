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Posted 21 января, 11:40

Published 21 января, 11:40

Modified 21 января, 14:52

Updated 21 января, 14:52

Школьные занятия могут из-за морозов отменить в Башкирии

Крещенские морозы опоздали в Уфу

21 января 2025, 11:40
Фото: 1MI.

Школьные занятия могут из-за морозов отменить в Башкирии

Надвигающиеся на Башкирию морозы могут стать причиной корректировки режима школьных уроков, следует из сообщения Башгидромета во вторник, 21 января.

Наступающие по традиции и народным приметам в период Крещения крепкие январские морозы на этот раз опоздали в Уфу. Как указано в прогнозе погоды на завтра, 22 января, значительное и резкое похолодание придет в столицу Башкирии только в среду.

Прогноз погоды на завтра в Уфе сулит горожанам и гостям регионального центра замерзающие ладони и щеки. Так, ночью температура воздуха в Уфе упадет до отметок -18С°…-20С°. Днём в среду, 22 января, в Уфе будет не намного теплее — всего от -15С° до -17С°. Похолодание будет сопровождаться снегопадом. Ожидается, что метель будет бушевать в Уфе с 20:00 21 января до 20:00 22 января. Прогнозируемая скорость порывов ветра до 18 м/с.

В таких погодных условиях школам Уфы уже пора начинать думать об изменении формата занятий. Напомним, ранее Министерство образования Башкирии уточнило, насколько сильно и где должны ударить морозы, чтобы школьники остались дома.

В Башкирии отменяют уроки из-за непогоды
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