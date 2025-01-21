Количество разводов в Башкирии неуклонно растет. Кто виноват — муж или жена?

Семьи могут рассчитывать на помощь государства на каждом этапе — от рождения ребенка до начала его взрослой жизни. Пособие по беременности и родам. Единовременная выплата при рождении ребенка. Материнский капитал. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.