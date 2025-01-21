Количество разводов в Башкирии неуклонно растет. Кто виноват — муж или жена?

Posted 21 января, 05:50
Published 21 января, 05:50
Modified 21 января, 05:50
Updated 21 января, 05:50
По данным ВЦИОМ, в 2024 году 8 из 10 браков в России закончились разводом.
Причины развода у россиян за последние пять лет не меняются.
На первом месте — финансовые трудности — 46%. Сюда же относятся трудности связанные с жильем. Сложность получить ипотеку.
На втором — деструктивное поведение партнера — 31%. Под этим подразумеваются: вредные привычки, зависимости, грубое поведение, рукоприкладство, измены.
На третьем месте — несовместимость супругов. Это разные ценности людей, необдуманное вступление в брак и несовместимость характеров.
Причины разводов разные. Но по статистике, инициатором разводов чаще становятся женщины.
— Я устала бесконечно обслуживать своего ленивого мужа. В разводе почти два года. Живу исключительно для себя, детей нет. В браке прожили 5 лет, разводились с шумом. Муж никак не мог понять, почему? Да потому, что работали мы оба, зарабатывали почти одинаково, а весь домашний быт и готовка еды только на мне. Это вечное: «А что у нас поесть?». Еще и родственники его, лишенные чувства такта. Я хочу сказать всем матерям сыновей, когда вы растите сыночка бытовым инвалидом, будьте готовы к тому, что он обязательно вернется и сядет на вашу же шею. Не все женщины готовы быть обслуживающим персоналом. Моя жизнь после развода намного лучше. Я трачу все свое свободное время и деньги на себя. Правильно питаюсь, хожу на йогу, танцы, путешествую. Выгляжу намного лучше. Сейчас столько всего интересного, зачем тратить жизнь на кастрюли и сериалы с мужем на диване? — рассказала свою историю Оксана, 35 лет из Уфы.
Курсы личностного роста и многочисленные блоггеры, коучи внушают новые и часто не семейные ценности. После такого «обучения» рушатся семьи.
— Мы развелись полгода назад. Я до сих пор не пришел в себя. Трое сыновей 18, 12 и 5 лет. Мы вместе прожили 19 лет. Было всякое, но никаких серьезных предпосылок для расставания не было. Все изменили курсы личностного роста, куда моя жена отправилась вместе с двумя своими подругами. В результате двое из них теперь свободные женщины в ожидании достойного мужчины, того, который соответствует их уровню. Я оказался не подходящим. А она отправляет запросы в космос. Взрослая, образованная женщина, — поделился своей историей Артем 43 года из Уфы.
С таким вопросом мы обратились к эксперту.
— В современном обществе развод уже не воспринимается как нечто постыдное или осуждаемое обществом. Это стало одним из возможных решений при возникновении трудностей в отношениях. И это положительное изменение, ведь уже можно не терпеть, не жить с абьюзером, изменником и т. п. Однако важно понимать, что за этим выбором сбежать из брака часто скрываются страхи перед сложными разговорами, эмоциональной работой и необходимостью меняться самому. В то же время многие пары могли бы сохранить свои отношения, если бы нашли в себе смелость обратиться за помощью к специалисту, — объяснила психолог Алиса Курамшина.
2024 год по указу президента был Годом семьи. Цель — популяризация и сохранение традиционных семейных ценностей.
План мероприятий, проведённых за год, включал в себя:
Награждение семей специальными званиями, медалями и орденами «Мать-героиня», «Родительская слава».
Всероссийские семейные конкурсы, например, «Семья года». Спартакиады, фестивали, просветительские программы. «Здоровая семья — сильная Россия», «Я горжусь своей семьей».
Также были проведены тематические встречи, форумы и конференции по улучшению положения семей с детьми. Результат их — разработка правительством России стратегического документа по демографической и семейной политике на перспективу до 2030 года.
Дополнительная поддержка. Выплаты, пособия и компенсации для малообеспеченных и многодетных семей.
Семьи могут рассчитывать на помощь государства на каждом этапе — от рождения ребенка до начала его взрослой жизни. Пособие по беременности и родам. Единовременная выплата при рождении ребенка. Материнский капитал. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Единое пособие беременным и на детей до 17 лет назначается малообеспеченным женщинам, которые встали на учет на ранних сроках беременности. Размер пособия составляет 50, 75 или 100% от величины прожиточного минимума для работающего населения в регионе.
Субсидия на оплату ЖКУ. Семьи, чьи затраты на оплату ЖКУ превышают 22% от совокупного семейного дохода, могут компенсировать эту разницу за счет государственной жилищной субсидии.
Поддержка многодетных семей осуществляется за счет программы 450 тысяч рублей. Выплата в размере до 450 тысяч рублей тыс. рублей положена семьям с 3 и более детьми, если с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года родился третий или последующий ребенок (подать заявление можно до 1 июля 2031 года).
После развода родителей, по мнению психотерапевтов, больше всего страдают дети. Вплоть до развития серьезных заболеваний на нервной почве, такие как псориаз, бронхиальная астма, заболевания ЖКТ. Развод родителей большая психотравма для детей — которая может отложить отпечаток на всю жизнь. Часто дети чувствуют себя ненужными и переживают сильнее взрослых.
— Работа над собой и отношениями требует усилий, но она открывает возможность не просто спасти брак, а сделать его сильнее и счастливее. Психолог помогает разобраться в чувствах, восстановить доверие и научиться конструктивному общению, что в итоге может привести к глубоким изменениям и новому этапу в жизни пары. Так что я, как психолог, призывала бы не рубить с плеча, а дать своему браку шанс на развитие и улучшения в кабинете специалиста. При условии, конечно, что речь не идёт о физическом и эмоциональном насилии. В этом случае из брака нужно спасаться, прихватив детей, — пояснила психолог Алиса Курамшина.
Причины для разводов разные. Однако не стоит рубить с плеча, ведь больше всего при разрушении семьи страдают дети. Лучше обратиться к специалисту — семейному психологу. Провести работу над собой, попытаться понять партнера. Ведь семья — это самое ценное в жизни человека.