Как защитить подвал от подтоплений: ключевые решения и профилактика

Для того чтобы понять, как предотвратить затопление подвала, важно разобраться в причинах, по которым вода может проникать в это помещение. Основная проблема — это наличие грунтовых вод. Когда уровень воды в грунте слишком высок, она может проникать в подвал через трещины в фундаменте или стены. Это также случается, если неисправна дренажная система, которая должна отводить воду от фундамента.