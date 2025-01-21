Как стать миллионером в Башкирии

Самой привлекательной по уровню зарплаты в Уфе оказалась сфера новых технологий — ведущему руководителю проектов в ИТ предлагают ₽200 000 в месяц. Инженер-программист станков с числовым программным управлением может рассчитывать на заработок от ₽100 000 в месяц.