Как стать миллионером в Башкирии

Posted 21 января, 09:10
Published 21 января, 09:10
Modified 21 января, 09:24
Updated 21 января, 09:24
Самой привлекательной по уровню зарплаты в Уфе оказалась сфера новых технологий — ведущему руководителю проектов в ИТ предлагают ₽200 000 в месяц. Инженер-программист станков с числовым программным управлением может рассчитывать на заработок от ₽100 000 в месяц.
Неожиданно в рейтинге появились электрики с предлагаемой зарплатой от ₽100 000 в месяц, а также буровые супервайзеры с оплатой труда в ₽98 000.
Буровой супервайзер — это специалист, ответственный за контроль и организацию процесса бурения на нефтяных и газовых месторождениях. Его основные функции включают: обеспечение соблюдения технологий и стандартов, координация команды, решение проблем, ведение документация и контроль качества.
Замыкает топ высокооплачиваемых вакансий в Башкирии сборщик мебели и автослесарь с зарплатами от ₽85 000 и ₽75 000, соответственно. Отмечается, что центр занятости Башкирии поможет трудоустроиться в интересующие компании.
Также эксперты портала «Авито.Работа» сообщили, что выгоднее всего искать работу в ноябре. Работодатели, согласно исследованиям, предлагают самые высокие зарплаты именно в конце осени.
Топ-3 причины, по которым кандидаты считают конец осени привлекательным для трудоустройства: