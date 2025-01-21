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Posted 21 января, 09:10

Published 21 января, 09:10

Modified 21 января, 09:24

Updated 21 января, 09:24

Айтишникам платят по ₽200`000 в Уфе

Как стать миллионером в Башкирии

21 января 2025, 09:10
Фото: 1MI.

Айтишникам платят по ₽200`000 в Уфе

Топ самых высокооплачиваемых вакансий опубликовали эксперты республиканского центра занятости во вторник, 21 января.

Самой привлекательной по уровню зарплаты в Уфе оказалась сфера новых технологий — ведущему руководителю проектов в ИТ предлагают ₽200 000 в месяц. Инженер-программист станков с числовым программным управлением может рассчитывать на заработок от ₽100 000 в месяц.

Неожиданно в рейтинге появились электрики с предлагаемой зарплатой от ₽100 000 в месяц, а также буровые супервайзеры с оплатой труда в ₽98 000.

Буровой супервайзер — это специалист, ответственный за контроль и организацию процесса бурения на нефтяных и газовых месторождениях. Его основные функции включают: обеспечение соблюдения технологий и стандартов, координация команды, решение проблем, ведение документация и контроль качества.

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Замыкает топ высокооплачиваемых вакансий в Башкирии сборщик мебели и автослесарь с зарплатами от ₽85 000 и ₽75 000, соответственно. Отмечается, что центр занятости Башкирии поможет трудоустроиться в интересующие компании.

Также эксперты портала «Авито.Работа» сообщили, что выгоднее всего искать работу в ноябре. Работодатели, согласно исследованиям, предлагают самые высокие зарплаты именно в конце осени.

Динамика средних зарплатных предложений в 2024 году
Динамика средних зарплатных предложений в 2024 году. Фото: Авито.Работа

Топ-3 причины, по которым кандидаты считают конец осени привлекательным для трудоустройства:

  • Больше шансов на повышение зарплаты или должности ввиду осеннего планирования бюджета (26%);
  • Рост числа интересных вакансий на рынке (20%);
  • Возможность договориться о более привлекательных условиях труда из-за высокой конкуренции работодателей (13%).
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Ранее Mkset рассказал о зарплатных пожеланиях жителей Башкирии.

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