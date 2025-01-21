Хабиров оказался лучшим в Приволжье

Также большой резонанс вызвали итоги Международного форума «Россия — спортивная держава», прошедшего в Уфе под его руководством. Не осталась без внимания и традиционная «прямая линия» с жителями, где глава региона лично отвечал на волнующие вопросы. Кроме того, освещались в СМИ и выездное заседание на «Газпром нефтехим Салават» после атаки БПЛА, а также победа на выборах и торжественная церемония вступления в должность.