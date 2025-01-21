Хабиров оказался лучшим в Приволжье

Posted 21 января, 05:05
Published 21 января, 05:05
Modified 21 января, 08:44
Updated 21 января, 08:44
В 2024 году Радий Хабиров продемонстрировал высокую медийную активность, заняв первое место в Приволжском федеральном округе по количеству упоминаний в СМИ. Согласно данным «Медиалогии», глава Башкортостана не только обошел своих ближайших конкурентов — Рустама Минниханова (Татарстан) и Вячеслава Федорищева (Самарская область), но и вошел в топ-10 глав регионов по всей России, заняв почетное седьмое место.
Чем же обусловлен такой высокий медиарейтинг? Эксперты обуславливают это тем, что СМИ активно освещали ключевые события с участием Хабирова: рабочую встречу с президентом Владимиром Путиным, где обсуждались поддержка участников СВО и социально-экономическое развитие региона.
Также большой резонанс вызвали итоги Международного форума «Россия — спортивная держава», прошедшего в Уфе под его руководством. Не осталась без внимания и традиционная «прямая линия» с жителями, где глава региона лично отвечал на волнующие вопросы. Кроме того, освещались в СМИ и выездное заседание на «Газпром нефтехим Салават» после атаки БПЛА, а также победа на выборах и торжественная церемония вступления в должность.
Как ранее сообщал Mkset, славящийся нефтяниками Ишимбай предлагают признать городом трудовой доблести.