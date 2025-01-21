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Posted 21 января, 19:38

Published 21 января, 19:38

Modified 21 января, 21:49

Updated 21 января, 21:49

Это пора заканчивать: администрация Трампа сделала заявление по перемирию и концу СВО

Это пора заканчивать: администрация Трампа сделала заявление по перемирию и концу СВО

21 января 2025, 19:38
Фото: huffingtonpost.com.
Дональд Трамп занял кресло президента США в Белом доме — что это значит для России и Украины и стоит ли надеяться на скорейшее завершение вооруженного конфликта на Донбассе и в Новороссии.
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Мировое сообщество и даже букмекеры связывают приход Дональда Трампа к власти в США и окончание СВО (специальной военной операции). Многие эксперты в сфере международных отношений считают, что перемирие России и Украины наступит и мирные переговоры начнутся в ближайшее время. Невольный ответ на вопрос «Когда кончится война с Украиной» дал госсекретарь Марко Рубио. Накануне в программе «Доброе утро, Америка» на ABC Рубио ответил на вопрос о предвыборном обещании Трампа положить конец конфликту между Россией и Украиной в первый же день.

— Позвольте мне выразить свою точку зрения по этому вопросу. Это серьёзный и печальный конфликт, который нанёс значительный урон Украине, а также России и стабильности в Европе. Единственный путь к разрешению этой ситуации — это возвращение к прагматичному подходу. Однако нам также необходимо проявить серьёзность, что требует значительных усилий в области дипломатии. Соединённые Штаты Америки должны сыграть свою роль в этом процессе. Мы оказывали поддержку Украине, но конфликт должен быть прекращён, — заявил государственный секретарь.

Судя по всему, Россия и Украина уже готовы к переговорам и завершению СВО. Так, Зеленский согласен на переговоры Украины с Россией, подготовка уже идёт. Об этом в интервью на ТВ сообщил советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц.

Тем временем президент Российской Федерации Владимир Путин выразил своё почтение Дональду Трампу в связи с его вступлением в должность главы Соединённых Штатов Америки. Он также заявил о своей готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. В ходе заседания Совета безопасности Путин подчеркнул, что Россия открыта к диалогу с новой американской администрацией и готова обсуждать актуальные международные проблемы. Одна из них — украинский конфликт.

Прежде в Москве в качестве непременного условия для установления режима прекращения огня выдвигались требования о полном отводе Вооружённых сил Украины с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, от Киева ожидалось подтверждение отказа от намерения вступить в Североатлантический альянс. Пока Кремль на Банковой не услышали. Переговоры России и Украины закончились в Стамбуле (Турция) в 2022 года. После этого Украина ввела мораторий на обсуждение с представителями России каких-либо то ни было мирных вариантов разрешения вооруженного конфликта.

Тем временем в свой первый день в Белом доме Дональд Трамп подписал ряд распоряжений. В их числе — вопросы оказания военной помощи в «борьбе за демократию и независимость». Но подписанный Трампом указ о прекращении международной помощи не касается Украины. Военная помощь Украине предоставляется по программам, которых в указе нет.

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Дональд Джон Трамп, досье

Американский бизнесмен, писатель и политик, ставший 45-м президентом США. Он известен своими нестандартными подходами к бизнесу и управлению, а также своими высказываниями и поведением, которые часто вызывают споры и обсуждения.

Дональд Трамп начал свою карьеру в сфере недвижимости, где добился значительных успехов. Он также известен своими телевизионными шоу и книгами, в которых он делится своими взглядами на бизнес и жизнь.

В политике Трамп стал известен своими резкими высказываниями и нестандартными решениями. Он обещал изменить внешнюю политику США, укрепить границы и вернуть стране былое величие. В 2016 году он стал первым кандидатом от Республиканской партии, который смог победить Хиллари Клинтон на президентских выборах.

Дональд Трамп также известен своими бизнес-сделками и успехами. Он является основателем и владельцем нескольких компаний в сфере недвижимости, а также в других отраслях. Он также известен своими спорными высказываниями и поведением, которые часто вызывают споры и обсуждения.

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