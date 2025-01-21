Это пора заканчивать: администрация Трампа сделала заявление по перемирию и концу СВО

Прежде в Москве в качестве непременного условия для установления режима прекращения огня выдвигались требования о полном отводе Вооружённых сил Украины с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, от Киева ожидалось подтверждение отказа от намерения вступить в Североатлантический альянс. Пока Кремль на Банковой не услышали. Переговоры России и Украины закончились в Стамбуле (Турция) в 2022 года. После этого Украина ввела мораторий на обсуждение с представителями России каких-либо то ни было мирных вариантов разрешения вооруженного конфликта.