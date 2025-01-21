Эти собаки станут испытанием для вашего терпения — топ пород, сложных в дрессировке

Символ северных широт и непревзойденные работники в упряжках. Однако дома их активность и выносливость могут стать настоящим испытанием для владельца. Хаски требуют не только длительных прогулок, но и умственных нагрузок. Без должной активности эти собаки могут проявлять деструктивное поведение, что часто становится причиной недовольства владельцев. Хаски — это не диванный питомец, а собака, которой нужно движение и работа. Владельцу этой породы стоит быть готовым к тому, что обучение потребует времени и терпения.