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Posted 20 января, 21:02

Published 20 января, 21:02

Modified 20 января, 21:33

Updated 20 января, 21:33

Уфимцам раскрыли способы быстро сжечь калории

Ешь и худей — уфимские врачи раскрыли секрет стройности

20 января 2025, 21:02
Фото: 1MI.

Уфимцам раскрыли способы быстро сжечь калории

Простейшие действия могут помочь сжечь около сотни калорий и не беспокоиться о съеденном на десерт ужине, рассказали уфимские врачи UfaTime во вторник, 21 января.

Прыжки на месте. Попробуйте устроить себе пятиминутную разминку в виде прыжков. Вы удивитесь, но за это время можно избавиться от доброй сотни калорий, даже не выходя из дома.

Импровизированные танцы. Включите любимую музыку и подвигайтесь в её в ритме. Это не только полезно для тела, но и помогает снять стресс. Пара энергичных танцевальных композиций — и вы расстанетесь с 100 калориями.

Большая уборка. Займитесь домом — протрите пыль, помойте полы, пропылесосьте ковры. За полчаса такой активности вы не только сделаете пространство чище, но и потратите лишнюю энергию, эквивалентную 100 калориям.

Кулинарный процесс. Готовка — это не только творчество, но и физическая активность. Накрывая стол или создавая очередной шедевр на кухне, за 45 минут можно избавиться от той же сотни калорий.

Прогулка. Выйдите на улицу и устройте небольшую прогулку в быстром темпе. Всего 15 минут такой активности — и 100 калорий как не бывало.

Уфимцев просят меньше есть
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Ранее Mkset делился советами уфимских врачей о том, как избежать ожирения.

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