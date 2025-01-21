Ешь и худей — уфимские врачи раскрыли секрет стройности

Posted 20 января, 21:02
Published 20 января, 21:02
Modified 20 января, 21:33
Updated 20 января, 21:33
Прыжки на месте. Попробуйте устроить себе пятиминутную разминку в виде прыжков. Вы удивитесь, но за это время можно избавиться от доброй сотни калорий, даже не выходя из дома.
Импровизированные танцы. Включите любимую музыку и подвигайтесь в её в ритме. Это не только полезно для тела, но и помогает снять стресс. Пара энергичных танцевальных композиций — и вы расстанетесь с 100 калориями.
Большая уборка. Займитесь домом — протрите пыль, помойте полы, пропылесосьте ковры. За полчаса такой активности вы не только сделаете пространство чище, но и потратите лишнюю энергию, эквивалентную 100 калориям.
Кулинарный процесс. Готовка — это не только творчество, но и физическая активность. Накрывая стол или создавая очередной шедевр на кухне, за 45 минут можно избавиться от той же сотни калорий.
Прогулка. Выйдите на улицу и устройте небольшую прогулку в быстром темпе. Всего 15 минут такой активности — и 100 калорий как не бывало.