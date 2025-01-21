Египтянин устроил аварию в Башкирии

Posted 21 января, 09:13
Published 21 января, 09:13
Modified 21 января, 09:25
Updated 21 января, 09:25
Как ранее писал Mkset, двух египетских студентов, отчисленных из уфимского вуза, ждет принудительная депортация из-за нарушения миграционных правил. В полиции Башкирии рассказали подробности дела.
Как стало известно, в Стерлитамаке произошло ДТП, в котором засветился один из «нелегалов». Полицейские остановили автомобиль, за рулем которого сидел иностранец, не имеющий документов на машину. В отделе полиции выяснилось, что за рулем находился тот самый бывший студент из Египта, который вместе со своим соотечественником был отчислен из вуза еще в 2024 году, но незаконно остался в России.
Суд признал обоих нарушителей виновными в нарушении миграционного законодательства. Им назначили штраф в 2000 рублей и постановили принудительно выдворить из страны. До депортации молодые люди будут находиться в центре временного содержания иностранных граждан.