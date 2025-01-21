Египтянин устроил аварию в Башкирии

Как стало известно, в Стерлитамаке произошло ДТП, в котором засветился один из «нелегалов». Полицейские остановили автомобиль, за рулем которого сидел иностранец, не имеющий документов на машину. В отделе полиции выяснилось, что за рулем находился тот самый бывший студент из Египта, который вместе со своим соотечественником был отчислен из вуза еще в 2024 году, но незаконно остался в России.