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Posted 21 января, 09:13

Published 21 января, 09:13

Modified 21 января, 09:25

Updated 21 января, 09:25

Египтянин устроил аварию в Башкирии

Египтянин устроил аварию в Башкирии

21 января 2025, 09:13
Фото: МВД РБ.
Экс-студенты из Египта, нарушившие миграционное законодательство, стали участниками ДТП и теперь отправятся на родину, сообщает во вторник, 21 января, МВД по РБ.

Как ранее писал Mkset, двух египетских студентов, отчисленных из уфимского вуза, ждет принудительная депортация из-за нарушения миграционных правил. В полиции Башкирии рассказали подробности дела.

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Как стало известно, в Стерлитамаке произошло ДТП, в котором засветился один из «нелегалов». Полицейские остановили автомобиль, за рулем которого сидел иностранец, не имеющий документов на машину. В отделе полиции выяснилось, что за рулем находился тот самый бывший студент из Египта, который вместе со своим соотечественником был отчислен из вуза еще в 2024 году, но незаконно остался в России.

Суд признал обоих нарушителей виновными в нарушении миграционного законодательства. Им назначили штраф в 2000 рублей и постановили принудительно выдворить из страны. До депортации молодые люди будут находиться в центре временного содержания иностранных граждан.

Видео: МВД РБ.
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