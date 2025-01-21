Домклик: за 2024 год снижение цен на вторичку в Башкортостане составило 1,9%

Posted 21 января, 12:06
Published 21 января, 12:06
Modified 21 января, 12:07
Updated 21 января, 12:07
По итогам 2024 года наибольшее снижение цен на вторичную недвижимость отмечено в Ханты-Мансийском автономном округе — 7,7% по сравнению с декабрём 2023 года.
На втором и третьем местах расположились Карачаево-Черкесская Республика (-5,7%) и Республика Коми (-3,9%).
В Камчатском крае квадратный метр «вторички» подешевел на 3,1%, что вывело регион на 4-е место рейтинга. В Республике Тыва и Республике Карелия стоимость квадратного метра снизилась на 2,7% и 2,6% соответственно.
На 7-й и 8-й строчке рейтинга находятся Хабаровский край и Республика Башкортостан. В Хабаровском крае квадратный метр готового жилья потерял чуть более 2% стоимости, а в Башкирии — 1,9%.
Наименьшее снижение цены зафиксировано в Костромской области (-0,9%) и Республике Дагестан (-0,7%).
ТОП-10 регионов с наибольшим снижением цены кв. м вторичного жилья
|
№
|
Топ-10 регионов с наибольшим снижением
|
Стоимость кв. м, тыс. руб
|
Изменение
|
дек.24
|
дек.23
|
1
|
Ханты-Мансийский АО — Югра
|
90,9
|
98,6
|
-7,7%
|
2
|
Карачаево-Черкесская Республика
|
82,2
|
87,2
|
-5,7%
|
3
|
Республика Коми
|
73,0
|
76,0
|
-3,9%
|
4
|
Камчатский край
|
128,6
|
132,7
|
-3,1%
|
5
|
Республика Тыва
|
114,1
|
117,3
|
-2,7%
|
6
|
Республика Карелия
|
87,7
|
90,0
|
-2,6%
|
7
|
Хабаровский край
|
92,8
|
94,8
|
-2,1%
|
8
|
Республика Башкортостан
|
79,9
|
81,4
|
-1,9%
|
9
|
Костромская область
|
69,2
|
69,8
|
-0,9%
|
10
|
Республика Дагестан
|
87,4
|
88,1
|
-0,7%
Методология
Аналитики Домклик рассмотрели данные СберИндекс по стоимости квадратного метра на вторичном рынке в фактических ипотечных сделках на декабрь 2024 года и декабрь 2023 года. На основе этих данных аналитики вычислили разницу в стоимости кв. м за период с декабря 2023 года по декабрь 2024 года и выделили регионы с наибольшим снижением цены в процентном отношении за указанный временной промежуток.