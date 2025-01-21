Домклик: за 2024 год снижение цен на вторичку в Башкортостане составило 1,9%

Аналитики Домклик рассмотрели данные СберИндекс по стоимости квадратного метра на вторичном рынке в фактических ипотечных сделках на декабрь 2024 года и декабрь 2023 года. На основе этих данных аналитики вычислили разницу в стоимости кв. м за период с декабря 2023 года по декабрь 2024 года и выделили регионы с наибольшим снижением цены в процентном отношении за указанный временной промежуток.