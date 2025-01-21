Дальнобойщик уработался до смерти

Posted 20 января, 21:02
Published 20 января, 21:02
Modified 20 января, 21:34
Updated 20 января, 21:34
Трагедия, как утверждается, случилось в Салаватском районе Республики Башкортостан. Дальнобойщик остановился на обочине одной из трасс, чтобы отоспаться и утром продолжить дорогу.
Ночь, однако, мужчина не пережил — его бездыханное тело было найдено там же, в кабине, без признаков насильственной смерти. Судя по всему, во время поездки водитель сильно устал. Причиной смерти стал инфаркт. Подробнее установит вскрытие.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе карета скорой помощи врезалась в легковушку, когда везла пациента в больницу.