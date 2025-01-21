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Posted 20 января, 21:02

Published 20 января, 21:02

Modified 20 января, 21:34

Updated 20 января, 21:34

Дальнобойщик погиб на трассе в Башкирии

Дальнобойщик уработался до смерти

20 января 2025, 21:02
Фото: 1MI.

Дальнобойщик погиб на трассе в Башкирии

Водитель большегруза скончался во время ночлега в транспортном средстве на территории Башкортостана, трагическую историю растиражировали в местных соцсетях во вторник, 21 января.

Трагедия, как утверждается, случилось в Салаватском районе Республики Башкортостан. Дальнобойщик остановился на обочине одной из трасс, чтобы отоспаться и утром продолжить дорогу.

Ночь, однако, мужчина не пережил — его бездыханное тело было найдено там же, в кабине, без признаков насильственной смерти. Судя по всему, во время поездки водитель сильно устал. Причиной смерти стал инфаркт. Подробнее установит вскрытие.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе карета скорой помощи врезалась в легковушку, когда везла пациента в больницу.

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