Чиновница-долгожитель появилась в Башкирии

Её история началась в далеком 1936 году, когда её родители были среди основателей деревни Чапаево. Рано оставшись без отца после войны, Ильгиза взяла на себя роль кормилицы, освоив тяжелое ремесло кожевенника. Позже судьба привела её в Ютазинский район, где она вышла замуж за Самигуллу. Но вскоре супруги вернулись в родную деревню Ильгизы, где она много лет работала заведующей магазином, а также была старостой населенного пункта и настоящим «двигателем» местной общественной жизни. Организовывала праздники, следила за порядком на кладбище, пользовалась непререкаемым авторитетом среди односельчан.