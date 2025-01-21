Чиновница-долгожитель появилась в Башкирии

Posted 21 января, 05:35
Published 21 января, 05:35
Modified 21 января, 08:45
Updated 21 января, 08:45
Ильгиза Калимуллина, жительница деревни Чапаево, в свои 100 лет даст фору многим молодым. Несмотря на солидный возраст, она сохранила ясность ума, прекрасный слух и память, способную воскресить события прошлого. Почти до ста лет женщина передвигалась самостоятельно, и лишь случайное падение вынудило её немного замедлить темп. Но даже это не сломило её боевой дух. Как говорит сама Ильгиза Габракиповна, сила характера — это урок, преподнесенный ей жизнью.
Её история началась в далеком 1936 году, когда её родители были среди основателей деревни Чапаево. Рано оставшись без отца после войны, Ильгиза взяла на себя роль кормилицы, освоив тяжелое ремесло кожевенника. Позже судьба привела её в Ютазинский район, где она вышла замуж за Самигуллу. Но вскоре супруги вернулись в родную деревню Ильгизы, где она много лет работала заведующей магазином, а также была старостой населенного пункта и настоящим «двигателем» местной общественной жизни. Организовывала праздники, следила за порядком на кладбище, пользовалась непререкаемым авторитетом среди односельчан.
Вместе с мужем они воспитали пятерых детей — четырех дочерей и сына. К сожалению, супруга и сына Ильгиза Габракиповна уже похоронила. Но, несмотря на горечь утрат, она окружена любовью и заботой 13 внуков и 19 правнуков.
Дети долгожительницы рассказывают, что секрет её долголетия и бодрости — в здоровом образе жизни. Ильгиза всегда вставала с первыми лучами солнца, делала гимнастику, до 85 лет держала корову и занималась пчеловодством. Порядок и труд были её главными принципами, которым она научила и своих детей.
Как ранее сообщал Mkset, две жительницы Уфы получили персональные поздравления от главы государства Владимира Путина.