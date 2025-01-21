Башкирский туризм пытаются спасти вложением ₽800 млн

Ранее Mkset освещал скандал в одном из популярных санаториев Республики Башкортостан. Компания отдыхающих из Москвы, вернувшись после отдыха на курорте, рассказали журналистам об отравлении, которое они заработали в стенах здравницы. Руководство все обвинения отрицает. По данным онлайн-источников, недовольным туристам пригрозили иском за клевету.