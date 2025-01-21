Башкирский туризм пытаются спасти вложением ₽800 млн

Posted 21 января, 13:45
Published 21 января, 13:45
Modified 21 января, 15:28
Updated 21 января, 15:28
Так, в 2025 году Республике Башкортостан доверили на упомянутые цели 272,8 млн. Порядка 98% из них — средства из федерального бюджета, остальная часть выделена из денег региона. Аналогичные суммы предусмотрены на 2026 и 2027 годы.
По данным Минтуризма РБ, в 2024 году Башкирию посетили 1,7 млн туристов, что меньше показателей 2023 года на 11,5%.
Ранее Mkset освещал скандал в одном из популярных санаториев Республики Башкортостан. Компания отдыхающих из Москвы, вернувшись после отдыха на курорте, рассказали журналистам об отравлении, которое они заработали в стенах здравницы. Руководство все обвинения отрицает. По данным онлайн-источников, недовольным туристам пригрозили иском за клевету.