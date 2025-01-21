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Posted 21 января, 15:40

Published 21 января, 15:40

Modified 21 января, 16:03

Updated 21 января, 16:03

Башкирия попала в зону аномалии

Башкирия попала в зону аномалии

21 января 2025, 15:40
Фото: mkset.ru.
На смену весенней январской оттепели в регион нагрянет настоящая сибирская зима, сообщил метеоролог Евгений Тишковец во вторник, 21 января.
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Метеоролог Евгений Тишковец отметил, что зима отвоевала позиции в европейской части России. Прошлой ночью во многих регионах западной части страны уже было заметно прохладнее, чем в прошлые дни января. Аналогичная ситуация складывается и в Башкирии. Если раньше, в первой половине января 2025 года, Башкортостан находился в зоне аномального потепления с превышением средней температуры воздуха примерно на 10С°, то к февралю зима планирует взять своё.

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Фото: Евгений Тишковец/TG

Евгений Тишковец считает, что нагрянувшая в регионы России ледяная стужа покажет свой характер после того, как отступит скандинавский антициклон. Он создавал имитацию зимы. Такой аномально тёплый январь может привести к преждевременному возвращению птиц, пробуждению медведей и цветению растений.

Но и стужа надолго не задержится, хотя морозы на Ямале и доходили до -40С°. А пока в Башкирии прогнозируют ночные морозы до -27С°. Тем временем в Воркуте — до -40С°.

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