Башкирия попала в зону аномалии

Posted 21 января, 15:40
Published 21 января, 15:40
Modified 21 января, 16:03
Updated 21 января, 16:03
Метеоролог Евгений Тишковец отметил, что зима отвоевала позиции в европейской части России. Прошлой ночью во многих регионах западной части страны уже было заметно прохладнее, чем в прошлые дни января. Аналогичная ситуация складывается и в Башкирии. Если раньше, в первой половине января 2025 года, Башкортостан находился в зоне аномального потепления с превышением средней температуры воздуха примерно на 10С°, то к февралю зима планирует взять своё.
Евгений Тишковец считает, что нагрянувшая в регионы России ледяная стужа покажет свой характер после того, как отступит скандинавский антициклон. Он создавал имитацию зимы. Такой аномально тёплый январь может привести к преждевременному возвращению птиц, пробуждению медведей и цветению растений.
Но и стужа надолго не задержится, хотя морозы на Ямале и доходили до -40С°. А пока в Башкирии прогнозируют ночные морозы до -27С°. Тем временем в Воркуте — до -40С°.