Башкирия попала в зону аномалии

Метеоролог Евгений Тишковец отметил, что зима отвоевала позиции в европейской части России. Прошлой ночью во многих регионах западной части страны уже было заметно прохладнее, чем в прошлые дни января. Аналогичная ситуация складывается и в Башкирии. Если раньше, в первой половине января 2025 года, Башкортостан находился в зоне аномального потепления с превышением средней температуры воздуха примерно на 10С°, то к февралю зима планирует взять своё.