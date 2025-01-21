Башкирия изменит границы

Проблемы у жителей муниципалитета возникают из-за того, что населённый пункт фактически «залезает» на Бакалинский и Тавакачевский сельсоветы. Так, из-за бюрократической неразберихи стало невозможным легально выделять новые участки под индивидуальное жилстроительство.