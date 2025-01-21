Башкирия изменит границы

Posted 21 января, 14:10
Published 21 января, 14:10
Modified 21 января, 15:26
Updated 21 января, 15:26
Корректировке, согласно задумке народных избранников, должна подвергнуться внутренняя граница Архангельского района Башкортостана, а именно — в деревне Устье-Бассы.
Проблемы у жителей муниципалитета возникают из-за того, что населённый пункт фактически «залезает» на Бакалинский и Тавакачевский сельсоветы. Так, из-за бюрократической неразберихи стало невозможным легально выделять новые участки под индивидуальное жилстроительство.
Зафиксировать изменения в границах населённых пунктов депутаты намерены окончательно 30 января.
Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкортостана решили построить в Уфе два новых моста в 2025 году.