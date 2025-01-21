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Posted 21 января, 14:10

Published 21 января, 14:10

Modified 21 января, 15:26

Updated 21 января, 15:26

Границы Архангельского района изменят в Башкирии

Башкирия изменит границы

21 января 2025, 14:10
Фото: mkset.ru.

Границы Архангельского района изменят в Башкирии

Демаркацию линий между муниципалитетами решили провести депутаты башкортостанского парламента, сообщили в пресс-службе Курултая во вторник, 21 января.

Корректировке, согласно задумке народных избранников, должна подвергнуться внутренняя граница Архангельского района Башкортостана, а именно — в деревне Устье-Бассы.

Проблемы у жителей муниципалитета возникают из-за того, что населённый пункт фактически «залезает» на Бакалинский и Тавакачевский сельсоветы. Так, из-за бюрократической неразберихи стало невозможным легально выделять новые участки под индивидуальное жилстроительство.

Зафиксировать изменения в границах населённых пунктов депутаты намерены окончательно 30 января.

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Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкортостана решили построить в Уфе два новых моста в 2025 году.

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