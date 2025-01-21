Автохам-учитель покаялся на камеру в Уфе

Видимо, водитель бронзового «Фольксвагена Поло» решил проучить хорошим, по его версии, манерам других участников дорожного движения. «Учитель» на иномарке совершил серию опасных манёвров в оживленном транспортном потоке — резко перестраивался, заграждал дорогу и бил по тормозам. Все эти «уроки» попали на запись «ученика» — видеорегистратор следовавшего за «наставником» автомобиля. Водитель перенес дорожный конфликт в онлайн, выложив в Сети ролик с неадекватной иномаркой. Реакция ГАИ Уфы не заставила себя ждать.