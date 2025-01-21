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Posted 21 января, 12:32

Published 21 января, 12:32

Modified 21 января, 12:35

Updated 21 января, 12:35

Уфимца оштрафовали из-за дорожного видео

Автохам-учитель покаялся на камеру в Уфе

21 января 2025, 12:32
Фото: 1MI.

Уфимца оштрафовали из-за дорожного видео

В потасовке автомобилистов победителем оказался владелец видеорегистратора, сообщает во вторник, 21 января, пресс-служба ГАИ Уфы.

Видимо, водитель бронзового «Фольксвагена Поло» решил проучить хорошим, по его версии, манерам других участников дорожного движения. «Учитель» на иномарке совершил серию опасных манёвров в оживленном транспортном потоке — резко перестраивался, заграждал дорогу и бил по тормозам. Все эти «уроки» попали на запись «ученика» — видеорегистратор следовавшего за «наставником» автомобиля. Водитель перенес дорожный конфликт в онлайн, выложив в Сети ролик с неадекватной иномаркой. Реакция ГАИ Уфы не заставила себя ждать.

— Сотрудники Госавтоинспекции Уфы установили нарушителя. Им оказался 31-летний уфимец, который признал свою вину. Водитель был привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД. Госавтоинспекция Уфы напоминает о необходимости вести себя адекватно на дороге, — отметили в пресс-службе ведомства.

Нарушитель покаялся на камеру. Обещает больше себя так не вести.

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Напомним, ранее Mkset рассказывал про студента-нелегала, который устроил ДТП в Башкирии и из-за этого отправится к себе на родину — в Египет.

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