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Posted 21 января, 10:54

Published 21 января, 10:54

Modified 21 января, 12:37

Updated 21 января, 12:37

Опыт Башкирии в школьном питании признали на уровне России

Хабиров: 7% еды в школьных столовых — брак

21 января 2025, 10:54
Фото: TG: Радий Хабиров.

Опыт Башкирии в школьном питании признали на уровне России

В Башкирии выявили отклонения от технологии приготовления питания для учеников, сообщает во вторник, 21 января, Глава РБ Радий Хабиров.

Как отметил руководитель Республики Башкортостан Радий Хабиров, проблема школьного питания была одной из первых, за решение которой он взялся в регионе. И, благодаря совместной работе различных ведомств и родительского сообщества, ситуацию удалось значительно улучшить. Жалобы на качество и вкус еды практически сошли на нет, а опыт организации школьного питания в Башкирии даже признали одним из лучших в стране.

Но, как говорится, нет предела совершенству. Власти продолжают контролировать качество питания во всех социальных учреждениях, и в 2024 году провели более 700 выездных проверок и более 3600 лабораторных исследований продуктов. И, хоть количество нарушений с каждым годом становится меньше, совсем от них избавиться пока не удалось.

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Так, отклонения от технологии приготовления блюд в 2024 году сократились с 12 до 7%. Это значит, что примерно каждый 14-й обед, который подают школьникам, приготовлен с нарушениями.

— Число продуктов, которые имеют свидетельство о государственной регистрации и предназначены для детского питания, увеличилось с 223 до 248. Важно, что в систему социального питания пришли добросовестные предприятия, которые настроены на хорошую, конструктивную работу, — добавляет Радий Хабиров.
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Как ранее сообщал Mkset, крупнейший производитель индейки в России, предприятие из Башкирии, наращивает обороты и готов накормить не только страну, но и зарубежье.

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