Хабиров: 7% еды в школьных столовых — брак

Но, как говорится, нет предела совершенству. Власти продолжают контролировать качество питания во всех социальных учреждениях, и в 2024 году провели более 700 выездных проверок и более 3600 лабораторных исследований продуктов. И, хоть количество нарушений с каждым годом становится меньше, совсем от них избавиться пока не удалось.