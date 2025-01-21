Хабиров: 7% еды в школьных столовых — брак

Posted 21 января, 10:54
Published 21 января, 10:54
Modified 21 января, 12:37
Updated 21 января, 12:37
Как отметил руководитель Республики Башкортостан Радий Хабиров, проблема школьного питания была одной из первых, за решение которой он взялся в регионе. И, благодаря совместной работе различных ведомств и родительского сообщества, ситуацию удалось значительно улучшить. Жалобы на качество и вкус еды практически сошли на нет, а опыт организации школьного питания в Башкирии даже признали одним из лучших в стране.
Но, как говорится, нет предела совершенству. Власти продолжают контролировать качество питания во всех социальных учреждениях, и в 2024 году провели более 700 выездных проверок и более 3600 лабораторных исследований продуктов. И, хоть количество нарушений с каждым годом становится меньше, совсем от них избавиться пока не удалось.
Так, отклонения от технологии приготовления блюд в 2024 году сократились с 12 до 7%. Это значит, что примерно каждый 14-й обед, который подают школьникам, приготовлен с нарушениями.
— Число продуктов, которые имеют свидетельство о государственной регистрации и предназначены для детского питания, увеличилось с 223 до 248. Важно, что в систему социального питания пришли добросовестные предприятия, которые настроены на хорошую, конструктивную работу, — добавляет Радий Хабиров.
Как ранее сообщал Mkset, крупнейший производитель индейки в России, предприятие из Башкирии, наращивает обороты и готов накормить не только страну, но и зарубежье.