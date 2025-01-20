Владимир Путин отметил подвиг башкирского бойца

После увольнения в запас Буранбай поступил в Уфимский профессиональный лицей № 44, где получил квалификацию помощника машиниста электровоза. Не останавливаясь на достигнутом, он продолжил обучение и получил юридическое образование. В 2017 году Язданов заключил контракт с Министерством обороны и продолжил службу в воинской части, дислоцированной в городе Душанбе, Таджикистан, в звании сержанта. Его служба была отмечена наградами: медалью «За отличие в учениях» и медалью «За участие в военном параде». Также он был неоднократно поощрен грамотами от командования.