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Posted 20 января, 05:57

Published 20 января, 05:57

Modified 20 января, 06:00

Updated 20 января, 06:00

Владимир Путин отметил подвиг башкирского бойца

Владимир Путин отметил подвиг башкирского бойца

20 января 2025, 05:57
Фото: Администрация Белорецкого р-н.
В селе Манышта простились с 28-летним Буранбаем Яздановым, сообщает в понедельник, 20 января, администрация Белорецкого района.

В селе Манышта Белорецкого района прошли похороны Буранбая Салаватовича Язданова, погибшего в декабре 2024 года в ходе спецоперации. Буранбай родился в деревне Нижняя Тюльма. После завершения обучения в 11 классах школы №2 села Инзер, в 2014 году он был призван на срочную службу в армию. Там он освоил воинскую специальность заместителя командира боевой машины, а затем стал наводчиком-оператором БМП-2.

После увольнения в запас Буранбай поступил в Уфимский профессиональный лицей № 44, где получил квалификацию помощника машиниста электровоза. Не останавливаясь на достигнутом, он продолжил обучение и получил юридическое образование. В 2017 году Язданов заключил контракт с Министерством обороны и продолжил службу в воинской части, дислоцированной в городе Душанбе, Таджикистан, в звании сержанта. Его служба была отмечена наградами: медалью «За отличие в учениях» и медалью «За участие в военном параде». Также он был неоднократно поощрен грамотами от командования.

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С первых дней проведения специальной военной операции Буранбай Язданов принял в ней участие. За проявленное мужество и героизм он был удостоен звания младшего лейтенанта. Кроме того, его ратные подвиги были отмечены медалями «За боевые отличия» и «За отвагу», а также благодарностью от Верховного главнокомандующего и Президента РФ Владимира Путина за образцовое выполнение боевых задач.

Как ранее сообщал Mkset, по данным американских СМИ, первоначальные ожидания, что санкции приведут к коллапсу российской экономики и обвалу рубля, не оправдались.

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