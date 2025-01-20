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Posted 20 января, 07:06

Published 20 января, 07:06

Modified 20 января, 07:08

Updated 20 января, 07:08

В Уфе автомобиль сбил подростка

В Уфе автомобиль сбил подростка

20 января 2025, 07:06
Фото: 1MI.
Машина совершила наезд на 14-летнего мальчика, переходившего проезжую часть в неположенном месте, сообщает в понедельник, 20 января, Госавтоинспекция Уфы.

В воскресенье, 19 января, вечером в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал подросток. Около семи часов вечера 34-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Киа Рио», ехала по Сагита Агиша. Напротив дома №19 она совершила наезд на 14-летнего мальчика, который в этот момент переходил дорогу.

Как стало известно, подросток решил пересечь проезжую часть в неустановленном для этого месте, что и привело к аварии.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

В результате ДТП мальчик получил различные травмы. Он обратился за медицинской помощью, и после осмотра врачи отпустили его домой. Госавтоинспекция начала административное расследование по факту ДТП.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе водитель такси спровоцировал аварию, в которой пострадали пешеходы.

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