В Уфе автомобиль сбил подростка

Posted 20 января, 07:06
Published 20 января, 07:06
Modified 20 января, 07:08
Updated 20 января, 07:08
В воскресенье, 19 января, вечером в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал подросток. Около семи часов вечера 34-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Киа Рио», ехала по Сагита Агиша. Напротив дома №19 она совершила наезд на 14-летнего мальчика, который в этот момент переходил дорогу.
Как стало известно, подросток решил пересечь проезжую часть в неустановленном для этого месте, что и привело к аварии.
В результате ДТП мальчик получил различные травмы. Он обратился за медицинской помощью, и после осмотра врачи отпустили его домой. Госавтоинспекция начала административное расследование по факту ДТП.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе водитель такси спровоцировал аварию, в которой пострадали пешеходы.