В Уфе автомобиль сбил подростка

В воскресенье, 19 января, вечером в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал подросток. Около семи часов вечера 34-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Киа Рио», ехала по Сагита Агиша. Напротив дома №19 она совершила наезд на 14-летнего мальчика, который в этот момент переходил дорогу.