В Башкирии всё спокойно

Posted 20 января, 10:13
Published 20 января, 10:13
Modified 20 января, 10:13
Updated 20 января, 10:13
Эксперты определили уровень разгула криминала в регионах России по итогам 2024 года. Согласно исследованию, проведённому РИА Новости, Чечня и Ингушетия занимают лидирующие позиции в рейтинге по уровню преступности среди российских регионов. Чем выше место в списке — тем меньше в регионе криминала. В этих субъектах уровень преступности самый низкий в стране. В то же время, самый высокий уровень преступности по итогам 2024 года был зафиксирован в Карелии и Ненецком автономном округе.
Республика Башкортостан оказалась на 37 позиции рейтинга преступности регионов России по итогам 2024 года. Так, по данным авторов обзора, за год число преступлений упало на 1,7%, составив 126,1 эпизод на каждые 10 000 жителей региона. Снизилось и количество тяжких и особо тяжких преступлений: на 2,3%, до 36,2 дел на каждые 10 000 человек в Башкирии.
Вместе с этим стоит отметить, что Татарстан занял 46 строчку рейтинга, Самарская область — 55, Челябинская область — 62, а Удмуртия — 69 позицию.
Напомним, 16 января в Уфе арестовали подозреваемого в жестоком преступлении. Как считает следствие, 36-летний уфимец убил и расчленил своего соперника. Останки трупа он вместе с бывшей пассией вынес из квартиры многоэтажки в мусорных пакетах и спрятал в ближайшей лесополосе. Жуткое убийство произошло в канун Нового года.