В Башкирии всё спокойно

Эксперты определили уровень разгула криминала в регионах России по итогам 2024 года. Согласно исследованию, проведённому РИА Новости, Чечня и Ингушетия занимают лидирующие позиции в рейтинге по уровню преступности среди российских регионов. Чем выше место в списке — тем меньше в регионе криминала. В этих субъектах уровень преступности самый низкий в стране. В то же время, самый высокий уровень преступности по итогам 2024 года был зафиксирован в Карелии и Ненецком автономном округе.