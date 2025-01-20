В Башкирии могут запретить алкоголь

Posted 20 января, 05:26
Published 20 января, 05:26
Modified 20 января, 05:28
Updated 20 января, 05:28
В башкирском селе Кинзекеево разгорелись нешуточные дебаты вокруг весьма необычного предложения. Администрация Скворчихинского сельсовета вынесла на обсуждение проект закона, который может полностью изменить жизнь местных жителей. Речь идет о введении так называемого «сухого закона» — полного запрета на розничную продажу алкоголя на территории села на целых пять лет, с сентября 2025 по сентябрь 2030 года.
Такое радикальное решение, по мнению авторов проекта, призвано решить сразу несколько проблем. Во-первых, это поможет популяризировать здоровый образ жизни, особенно среди молодежи, которая является будущим села. Во-вторых, власти рассчитывают на значительное снижение уровня преступности и правонарушений, которые, как известно, часто связаны с употреблением алкоголя.
В обосновании к проекту также указывается, что рост потребления алкоголя в сельской местности ведет к ухудшению демографической ситуации и сокращению продолжительности жизни.
Как ранее сообщал Mkset, первый нетрезвый водитель нового 2025 года попался в лапы закона сразу после боя курантов.