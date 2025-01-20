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Posted 20 января, 05:26

Published 20 января, 05:26

Modified 20 января, 05:28

Updated 20 января, 05:28

В Башкирии могут запретить алкоголь

В Башкирии могут запретить алкоголь

20 января 2025, 05:26
Фото: 1MI.
В селе Кинзекеево обсуждают возможность введения полного запрета на продажу алкоголя на пять лет, сообщает в понедельник, 20 января, администрация Скворчихинского сельсовета.

В башкирском селе Кинзекеево разгорелись нешуточные дебаты вокруг весьма необычного предложения. Администрация Скворчихинского сельсовета вынесла на обсуждение проект закона, который может полностью изменить жизнь местных жителей. Речь идет о введении так называемого «сухого закона» — полного запрета на розничную продажу алкоголя на территории села на целых пять лет, с сентября 2025 по сентябрь 2030 года.

Такое радикальное решение, по мнению авторов проекта, призвано решить сразу несколько проблем. Во-первых, это поможет популяризировать здоровый образ жизни, особенно среди молодежи, которая является будущим села. Во-вторых, власти рассчитывают на значительное снижение уровня преступности и правонарушений, которые, как известно, часто связаны с употреблением алкоголя.

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В обосновании к проекту также указывается, что рост потребления алкоголя в сельской местности ведет к ухудшению демографической ситуации и сокращению продолжительности жизни.

Как ранее сообщал Mkset, первый нетрезвый водитель нового 2025 года попался в лапы закона сразу после боя курантов.

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