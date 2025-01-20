В Башкирии могут запретить алкоголь

В башкирском селе Кинзекеево разгорелись нешуточные дебаты вокруг весьма необычного предложения. Администрация Скворчихинского сельсовета вынесла на обсуждение проект закона, который может полностью изменить жизнь местных жителей. Речь идет о введении так называемого «сухого закона» — полного запрета на розничную продажу алкоголя на территории села на целых пять лет, с сентября 2025 по сентябрь 2030 года.