Уфимцы похитили друзей и испугались полиции

Во время судебного процесса было выяснено, что в декабре 2022 года трое мужчин использовали придуманную историю, чтобы привлечь троих знакомых в арендованную злоумышленниками квартиру на улице Караидельской в Уфе. Троица приятелей и не подозревала о том, что их может ждать на дружеской встрече.