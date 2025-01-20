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Posted 20 января, 10:51

Published 20 января, 10:51

Modified 20 января, 10:53

Updated 20 января, 10:53

Похитители получили 17,5 лет в Уфе

Уфимцы похитили друзей и испугались полиции

20 января 2025, 10:51
Фото: mkset.ru.

Похитители получили 17,5 лет в Уфе

В Уфе суд вынес приговор по уголовному делу, связанному с лишением свободы и разбойным нападением, сообщает в понедельник, 20 января, пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Кировский районный суд города Уфа огласил приговор по уголовному делу двух местных жителей. Уфимцы признаны виновными в незаконном лишении свободы и вооруженном грабежe. Потерпевшими оказались приятели преступников.

Во время судебного процесса было выяснено, что в декабре 2022 года трое мужчин использовали придуманную историю, чтобы привлечь троих знакомых в арендованную злоумышленниками квартиру на улице Караидельской в Уфе. Троица приятелей и не подозревала о том, что их может ждать на дружеской встрече.

По прибытии потерпевшие подверглись нападению. Вымогатели и похитители заранее припасли оружие и наручники, а также вымышленное преступление. Подсудимые, угрожая насилием, потребовали у приятелей 1,5 миллиона рублей. В эту сумму злоумышленники оценили решение вопроса по выдуманному преступлению, связанному с нелегальным оборотом наркотиков.

Подсудимые удерживали жертв в квартире, приковав одного из них наручниками к радиатору. Однако ему удалось вырваться, выпрыгнув из окна на третьем этаже. Несмотря на травмы, он смог обратиться за помощью. Испугавшись появления полиции, злоумышленники отпустили остальных потерпевших.

— Суд назначил им наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы и 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Ранее в отношении третьего участника был вынесен обвинительный приговор, — сообщили в прокуратуре Башкирии.
В Башкирии всё спокойно
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Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что Башкирия заняла 37 место в рейтинге преступности в регионах России по итогам 2024 года. Это самая высокая позиция среди соседних по Поволжью регионов.

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