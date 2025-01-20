Уфимцам лучше остаться дома

Метель, снежные заносы и усиление ветра могут нагрянуть в Уфу и Башкирию уже к 20:00 понедельника. Неблагоприятные для поездок и прогулок условия продлятся примерно сутки, до вечера вторника, 21 января. Скорость порывов ветра при метели может достигать 20 м/с. Дневные и ночные температуры выровняются. Ожидается от -10°С до -8°С.