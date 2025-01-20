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Posted 20 января, 11:21

Published 20 января, 11:21

Modified 20 января, 11:23

Updated 20 января, 11:23

В Башкирии объявили штормовое предупреждение

Уфимцам лучше остаться дома

20 января 2025, 11:21
Фото: mkset.ru.

В Башкирии объявили штормовое предупреждение

Спасатели и коммунальщики обращаются к водителям и пешеходам — наступает не самое лучшее время для прогулок и поездок, сообщает в понедельник, 20 января, пресс-служба уфимской мэрии.

Спасатели экстренных служб Республики Башкортостан после сообщения синоптиков объявили в регионе штормовое предупреждение. Как прогнозируют метеорологи, уже вечером в понедельник, 20 января, в Башкирии резко испортится погода. В регионе ожидается усиление ветра и снегопады.

Метель, снежные заносы и усиление ветра могут нагрянуть в Уфу и Башкирию уже к 20:00 понедельника. Неблагоприятные для поездок и прогулок условия продлятся примерно сутки, до вечера вторника, 21 января. Скорость порывов ветра при метели может достигать 20 м/с. Дневные и ночные температуры выровняются. Ожидается от -10°С до -8°С.

Напомним, ранее в Башкирии прогнозировали похолодание до -12°С.

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