Уфимцам лучше остаться дома

Posted 20 января, 11:21
Published 20 января, 11:21
Modified 20 января, 11:23
Updated 20 января, 11:23
Спасатели экстренных служб Республики Башкортостан после сообщения синоптиков объявили в регионе штормовое предупреждение. Как прогнозируют метеорологи, уже вечером в понедельник, 20 января, в Башкирии резко испортится погода. В регионе ожидается усиление ветра и снегопады.
Метель, снежные заносы и усиление ветра могут нагрянуть в Уфу и Башкирию уже к 20:00 понедельника. Неблагоприятные для поездок и прогулок условия продлятся примерно сутки, до вечера вторника, 21 января. Скорость порывов ветра при метели может достигать 20 м/с. Дневные и ночные температуры выровняются. Ожидается от -10°С до -8°С.