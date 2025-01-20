Уфимский директор ответит за долги перед работниками

Posted 20 января, 06:41
Published 20 января, 06:41
Modified 20 января, 06:43
Updated 20 января, 06:43
В Башкирии прокуратура добилась возбуждения уголовного дела против директора компании, который не выплачивал зарплату своим сотрудникам. Речь идет об ООО «Энергостройгарант», где, как выяснилось в ходе проверки, образовалась внушительная задолженность перед работниками.
Проверка прокуратуры Демского района Уфы показала, что с июля 2023 года по июль 2024 года трое сотрудников компании не получали заработную плату. Общая сумма долга составила более 400 тысяч рублей. Нарушение трудового законодательства стало причиной для вмешательства надзорного ведомства.
После того, как прокуратура направила материалы проверки в следственные органы, было возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Энергостройгарант». Руководителю компании инкриминируют часть 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ — невыплата заработной платы свыше двух месяцев.
Как ранее сообщал Mkset, в Нефтекамске местная фирма попала в скандал с долгами по расчёту с сотрудником.