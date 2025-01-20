Уфимский директор ответит за долги перед работниками

В Башкирии прокуратура добилась возбуждения уголовного дела против директора компании, который не выплачивал зарплату своим сотрудникам. Речь идет об ООО «Энергостройгарант», где, как выяснилось в ходе проверки, образовалась внушительная задолженность перед работниками.