Уфимка потеряла сознание в очереди за святой водой

Posted 20 января, 06:18
Published 20 января, 06:18
Modified 20 января, 06:20
Updated 20 января, 06:20
По информации источников, инцидент произошел в храме на улице Комсомольской. Женщине стало плохо, у нее закружилась голова. На место оперативно прибыли медики, оказали ей первую помощь. После осмотра женщина смогла самостоятельно отправиться домой.
Как сообщают очевидцы, причиной недомогания могло стать длительное ожидание в очереди за святой водой. По их словам, в этот день желающих набрать святой воды было очень много, и людям приходилось стоять в очереди по часу-полтора.
Напомним, что Крещение Господне — один из главных христианских праздников, отмечается 19 января. В этот день во многих храмах проходят богослужения и обряды освящения воды, которая считается святой и якобы обладает особыми свойствами.
Как ранее сообщал Mkset, в МЧС Башкортостана отчитались, что к 07:00 19 января в иордани окунулись 20,6 тыс. жителей региона.