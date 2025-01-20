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Posted 20 января, 06:18

Published 20 января, 06:18

Modified 20 января, 06:20

Updated 20 января, 06:20

Уфимка потеряла сознание в очереди за святой водой

Уфимка потеряла сознание в очереди за святой водой

20 января 2025, 06:18
Фото: Яндекс.Карты.
Женщина почувствовала себя плохо, ожидая своей очереди за освященной водой в одном из храмов Уфы, сообщают в понедельник, 20 января, инсайдерские телеграм-каналы.

По информации источников, инцидент произошел в храме на улице Комсомольской. Женщине стало плохо, у нее закружилась голова. На место оперативно прибыли медики, оказали ей первую помощь. После осмотра женщина смогла самостоятельно отправиться домой.

Фото: Моя Уфа | Новости

Как сообщают очевидцы, причиной недомогания могло стать длительное ожидание в очереди за святой водой. По их словам, в этот день желающих набрать святой воды было очень много, и людям приходилось стоять в очереди по часу-полтора.

Напомним, что Крещение Господне — один из главных христианских праздников, отмечается 19 января. В этот день во многих храмах проходят богослужения и обряды освящения воды, которая считается святой и якобы обладает особыми свойствами.

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Как ранее сообщал Mkset, в МЧС Башкортостана отчитались, что к 07:00 19 января в иордани окунулись 20,6 тыс. жителей региона.

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