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Posted 20 января, 10:48

Published 20 января, 10:48

Modified 20 января, 10:48

Updated 20 января, 10:48

Цены на такси взлетели в Уфе

Цены на такси взлетели в Уфе

20 января 2025, 10:48
Фото: mkset.ru.
За год стоимость поездки в зимние каникулы выросла на 11%, сообщает в понедельник, 20 января, пресс-служба «Яндекс Go».

По данным экспертов агрегатора вызова такси, стоимость поездки в Уфе в новогодние каникулы в среднем составила ₽368. Это на 11% больше, чем в аналогичный период в январе 2024 года. Вместе с этим, в компании отмечают, что раньше динамика стоимости поездок была выше, а сейчас по России цена такси выросла всего-то на 8%, до ₽427.

Напомним, что ранее водители такси призывали устроить забастовку. Акция направлена против агрегаторов. Водители такси не довольны тем, что стоимость поездок для пассажиров растет, а доход самих извозчиков — нет. Шофёры сетуют на то, что агрегатор зарабатывает чужими руками, в которых оказывается всё меньше и меньше денег.

Уфимские таксисты призывают к забастовке
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