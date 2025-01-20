Цены на такси взлетели в Уфе

По данным экспертов агрегатора вызова такси, стоимость поездки в Уфе в новогодние каникулы в среднем составила ₽368. Это на 11% больше, чем в аналогичный период в январе 2024 года. Вместе с этим, в компании отмечают, что раньше динамика стоимости поездок была выше, а сейчас по России цена такси выросла всего-то на 8%, до ₽427.