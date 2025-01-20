Спецоперацию ГАИ проводят в Уфе

Posted 20 января, 13:29
Published 20 января, 13:29
Modified 20 января, 13:31
Updated 20 января, 13:31
На постах с экипажами ДПС нести службу будут также судебные приставы. Особое внимание при проверках правоохранители будут обращать на наличие у автолюбителей долгов по штрафам и налогам.
К особо злостным неплательщикам будут принимать соответствующие меры. Так, нарушителя могут прямо на месте высадить из авто и изъять транспортное средство в счёт погашения задолженностей.
Ранее Mkset сообщал о том, что депутат Госдумы от Башкирии Иван Сухарев предложил поднять штрафы для водителей.