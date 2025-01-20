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Posted 20 января, 13:29

Published 20 января, 13:29

Modified 20 января, 13:31

Updated 20 января, 13:31

Операцию «Должник» объявили на дорогах Уфы

Спецоперацию ГАИ проводят в Уфе

20 января 2025, 13:29
Фото: 1MI.

Операцию «Должник» объявили на дорогах Уфы

Массовые рейды на улицах башкирской столицы затеяли городские автоинспекторы, сообщили в ГАИ в понедельник, 20 января.

На постах с экипажами ДПС нести службу будут также судебные приставы. Особое внимание при проверках правоохранители будут обращать на наличие у автолюбителей долгов по штрафам и налогам.

К особо злостным неплательщикам будут принимать соответствующие меры. Так, нарушителя могут прямо на месте высадить из авто и изъять транспортное средство в счёт погашения задолженностей.

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Ранее Mkset сообщал о том, что депутат Госдумы от Башкирии Иван Сухарев предложил поднять штрафы для водителей.

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