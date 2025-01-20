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Posted 20 января, 19:00

Published 20 января, 19:00

Modified 20 января, 22:36

Updated 20 января, 22:36

Сегодня в Уфе: чипирование, бесплатный проезд и неукротимая инфляция

Сегодня в Уфе: чипирование, бесплатный проезд и неукротимая инфляция

20 января 2025, 19:00
Фото: Город Уфа / Telegram.
Дайджест новостей города и всё, что нужно знать на сегодня, 21 января.
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Погода в Уфе

В столице Башкирии во вторник, 21 января, ожидают облачную погоду с прояснениями, а также осадки в виде снегопада. Местами возможна метель, а участникам дорожного движения стоит быть готовыми к гололёду и заносам.

Ветер в Уфе будет западный и северо-западный, его скорость составит от 9 до 14 м/с, однако местами порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха в Уфе составит -8°C… -10°C.

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Отключения воды в Уфе

Согласно расписанию «Уфаводоканала», во вторник, 21 января, холодной воды лишится частный сектор в Орджоникидзевском районе города.

Речь идёт о домах по улицам Тимашевской, Ташкентской, Сумской, Таманской, Курильской, Березниковской, Казбекской, Балканской, Буздякской, Горловской, Нальчикской, Ковалевской, Кумертауской, Тернопольской, Андижанской, Шахтинской и Сызранской. Кроме частных построек, по улицам расположены мечеть, церковь, детсад, школа и другие организации. Полный список адресов можно увидеть на сайте «Уфаводоканала».

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Перекрытия улиц в Уфе

До 1 апреля власти закрыли участок проспекта Салавата Юлаева протяжённостью 200 м — крайне правую полосу перед съездом №10 в створе улицы Галле.

Инфляция в Башкирии выросла до 9%
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Инфляция в Башкирии достигла 8,87%

Росстат отчитался о росте инфляции в Башкирии на 2% по итогам 2024 года. Так, ещё в ноябре 2024 года этот показатель составлял 8,22%, к концу декабря же он приблизился к отметке в 8,87%.

В конце же 2023 года инфляция в Башкортостане составляла 6,87%.

В целом по России рост цен в 2024 году достиг отметки в 9,5%.

Новые законы для домашних животных появятся в Башкирии
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Новые законы для домашних животных

В регионе планируют ужесточить контроль за домашними животными путем введения обязательной стерилизации и чипирования.

Параллельно ведется работа над законопроектом об обязательной идентификации и регистрации собак. По мнению законодателей, чипирование поможет повысить ответственность владельцев: оставить чипированное животное станет сложнее, а в случае потери его будет легче вернуть домой.

Бесплатный проезд по «Восточному выезду» продлили на год
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Как бесплатно ездить по Восточному выезду

Владельцы электрокаров смогут бесплатно пользоваться платным «Восточным выездом» в Уфе согласно новому правительственному распоряжению.

В 2023 году Правительство РФ дало право российским электромобилям на бесплатный проезд по платным автодорогам страны. Новый документ гласит о продлении акции ещё на один год.

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