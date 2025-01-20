«Салават Юлаев» всухую обыграл «Авангард»

Posted 20 января, 19:12
Published 20 января, 19:12
Modified 20 января, 21:38
Updated 20 января, 21:38
В ходе встречи три шайбы удалось принести своей команде Джошу Ливо. Он совершил по одному успешному броску в каждой двадцатиминутке. В первый период — за две секунды до сирены, позже — в конце второго и третьего периодов. Ещё одну шайбу для «Салавата» выиграл Ян Деннис.
Голкипер «СЮ» в ходе матча ни одной шайбы не пропустил. Для «Авангарда» поражение на «Уфа-Арене» стало концом длинной победной серии.