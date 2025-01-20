«Салават Юлаев» всухую обыграл «Авангард»

В ходе встречи три шайбы удалось принести своей команде Джошу Ливо. Он совершил по одному успешному броску в каждой двадцатиминутке. В первый период — за две секунды до сирены, позже — в конце второго и третьего периодов. Ещё одну шайбу для «Салавата» выиграл Ян Деннис.