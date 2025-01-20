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Posted 20 января, 19:12

Published 20 января, 19:12

Modified 20 января, 21:38

Updated 20 января, 21:38

«Салават Юлаев» всухую обыграл «Авангард»

«Салават Юлаев» всухую обыграл «Авангард»

20 января 2025, 19:12
Фото: ХКСЮ / Telegram.
Уверенной победой со счётом 4:0 завершился для уфимцев домашний матч с гостями из Омска в понедельник, 20 января.

В ходе встречи три шайбы удалось принести своей команде Джошу Ливо. Он совершил по одному успешному броску в каждой двадцатиминутке. В первый период — за две секунды до сирены, позже — в конце второго и третьего периодов. Ещё одну шайбу для «Салавата» выиграл Ян Деннис.

Голкипер «СЮ» в ходе матча ни одной шайбы не пропустил. Для «Авангарда» поражение на «Уфа-Арене» стало концом длинной победной серии.

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Ранее Mkset, сообщал о том, что «СЮ» проиграл екатеринбургскому клубу со счётом 1:4.

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