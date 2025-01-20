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Posted 20 января, 05:13

Published 20 января, 05:13

Modified 20 января, 05:13

Updated 20 января, 05:13

Польза ферментированных продуктов в период простуд и не только

Польза ферментированных продуктов в период простуд и не только

20 января 2025, 05:13
Фото: 1MI.
Польза ферментированных продуктов. Чем они отличаются от маринованных и соленых. А также, доступные для зимы рецепты приготовления полезных ферментированных блюд.

Что относится к ферментированным продуктам?

Модный напиток комбуча, он же чайный гриб, наша привычная квашеная капуста, соленые огурцы, японская паста мисо, корейское кимчи, хлебная закваска и яблочный уксус — все это продукты подвергшиеся ферментации.

Чем отличаются ферментированные овощи от маринованных и соленых?

В отличие от маринования и засолки, овощи для ферментации не заливают рассолом. Чаще всего в процессе приготовление используется немного соли, гнет. В выделившемся соке размножаются полезные молочнокислые бактерии.

Что можно ферментировать?

Список достаточно обширный, поэтому каждый может выбрать из него что-то на свой вкус. Квашеные овощи: капуста, огурцы, лук, чеснок, кимчи, редис, болгарский перец, морковь, фасоль, свекла и яблоки. А также молочные и другие продукты.

Секреты домашней ферментации
Секреты домашней ферментации. Фото: 1MI

Польза ферментированных овощей

Ферментированные продукты не только вкусны, но еще и очень полезны, являясь природными пробиотиками — полезными бактериями, которые способствуют развитию и поддержке здоровой микрофлоры кишечника. Также в ферментированных продуктах больше витамина В.

Всем знакомая квашеная капуста — это тоже ферментированный продукт. Доказано, что регулярное употребление ее улучшает пищеварение. Всем известно о том, что мореплаватели брали квашеную капусту в дальние путешествия для профилактики цинги — болезни, развивающейся при остром дефиците витамина C.

Квашеная капуста рецепт
Квашеная капуста рецепт. Фото: 1MI

Кимчи рецепт

Российскую кухню невозможно представить без квашеной капусты. Такую же роль в корейской кухне играет кимчи (ким-чи, кимчхи). Дословно оно переводится как «соленые овощи». Но делают кимчи в основном из пекинской капусты. Блюдо является продуктом ферментации.

— Очень люблю покупать на Центральном рынке корейские салаты. Дороовато, но очень вкусно и вносит разнообразие в рацион. Давно хотела сделать самостоятельно. В интернете много рецептов, но пока получить схожий с рыночным продукт не получается, — делится домохозяйка Галина Уфа.

Одним из самых популярных представителей корейской кухни в мире. Блюдо, которое отличается уникальным вкусом, можно приготовить в домашних условиях даже в середине зимы. Рецептов кимчи также невероятно много, как и рецептов квашеной капусты. У каждой хозяйки свой. Но именно кимчи должно стоять на столе каждый день. Считается, что ежедневное его употребеление способствует более активному жиросжиганию, препятствует старению организма, а также корейцы считают, что кимчи — это отличное противопростудное средство. Но кроме всего, это еще вкусная, доступная и недорогая закуска на столе.

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Один из них базовый и адаптированный для нашей кухни приведем ниже.

Для приготовления кимчи потребуется:

Кочан пекинской капусты — 1,5 -2 кг.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 5-6 долек.

Пучок зеленого лука.

Имбирь свежий — 30 гр.

Рисовая мука — 1 ст. ложка. Если нет муки, можно просто измельчить рис в кофемолке.

Соль — 3 ст. ложки.

Сахар — 1 ст. ложка или 1 сладкая груша среднего размера.

Рыбный соус — 0,5 ст. ложки. Если нет, то можно заменить соевым.

Чили перец по вкусу.

Приготовление кимчи дома

кочан капусты нужно очистить от плохих листьев и разделить на 2 части вдоль. Там, где кочерыжки, сделать надрезы, чтобы капуста лучше просолилась. Промыть под проточной водой.

Каждый лист пересыпать солью, особенно возле кочерыжки. Оставить на 2 часа. Лучше под гнет. Вновь промыть под проточной водой.

С помощью рисовой муки сварить кисель. Для этого разбавить рисовую муку в 100 мл. воды и довести до кипения, регулярно перемешивая. Через минуту после того, как масса загустеет, выключить огонь и остудить. Имбирь, лук, чеснок очистить и измельчить в блендере до пастообразного состояния. Добавить в полученную смесь рисовый кисель, соевый или рыбный соус, сахар (или измельченную грушу), острый перец, зеленый лук нарезанный крупно по 3-4 см.

Когда вода с листьев капусты полностью стечет, каждый лист нужно тщательно намазать смесью. Лучше это делать в одноразовых перчатках. Смазанные смесью капустные листья укладываются в емкость и оставляется под гнетом на 1,5 дня. Важно, чтобы был доступ к воздуху. Когда капуста запузырится, убрать в холодильник еще на 1 день. Капуста готова. Подают кимчи как закуску или гарнир к основному блюду.

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