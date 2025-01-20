Польза ферментированных продуктов в период простуд и не только

Одним из самых популярных представителей корейской кухни в мире. Блюдо, которое отличается уникальным вкусом, можно приготовить в домашних условиях даже в середине зимы. Рецептов кимчи также невероятно много, как и рецептов квашеной капусты. У каждой хозяйки свой. Но именно кимчи должно стоять на столе каждый день. Считается, что ежедневное его употребеление способствует более активному жиросжиганию, препятствует старению организма, а также корейцы считают, что кимчи — это отличное противопростудное средство. Но кроме всего, это еще вкусная, доступная и недорогая закуска на столе.