Польза ферментированных продуктов в период простуд и не только

Posted 20 января, 05:13
Published 20 января, 05:13
Modified 20 января, 05:13
Updated 20 января, 05:13
Модный напиток комбуча, он же чайный гриб, наша привычная квашеная капуста, соленые огурцы, японская паста мисо, корейское кимчи, хлебная закваска и яблочный уксус — все это продукты подвергшиеся ферментации.
Чем отличаются ферментированные овощи от маринованных и соленых?
В отличие от маринования и засолки, овощи для ферментации не заливают рассолом. Чаще всего в процессе приготовление используется немного соли, гнет. В выделившемся соке размножаются полезные молочнокислые бактерии.
Список достаточно обширный, поэтому каждый может выбрать из него что-то на свой вкус. Квашеные овощи: капуста, огурцы, лук, чеснок, кимчи, редис, болгарский перец, морковь, фасоль, свекла и яблоки. А также молочные и другие продукты.
Ферментированные продукты не только вкусны, но еще и очень полезны, являясь природными пробиотиками — полезными бактериями, которые способствуют развитию и поддержке здоровой микрофлоры кишечника. Также в ферментированных продуктах больше витамина В.
Всем знакомая квашеная капуста — это тоже ферментированный продукт. Доказано, что регулярное употребление ее улучшает пищеварение. Всем известно о том, что мореплаватели брали квашеную капусту в дальние путешествия для профилактики цинги — болезни, развивающейся при остром дефиците витамина C.
Российскую кухню невозможно представить без квашеной капусты. Такую же роль в корейской кухне играет кимчи (ким-чи, кимчхи). Дословно оно переводится как «соленые овощи». Но делают кимчи в основном из пекинской капусты. Блюдо является продуктом ферментации.
— Очень люблю покупать на Центральном рынке корейские салаты. Дороовато, но очень вкусно и вносит разнообразие в рацион. Давно хотела сделать самостоятельно. В интернете много рецептов, но пока получить схожий с рыночным продукт не получается, — делится домохозяйка Галина Уфа.
Одним из самых популярных представителей корейской кухни в мире. Блюдо, которое отличается уникальным вкусом, можно приготовить в домашних условиях даже в середине зимы. Рецептов кимчи также невероятно много, как и рецептов квашеной капусты. У каждой хозяйки свой. Но именно кимчи должно стоять на столе каждый день. Считается, что ежедневное его употребеление способствует более активному жиросжиганию, препятствует старению организма, а также корейцы считают, что кимчи — это отличное противопростудное средство. Но кроме всего, это еще вкусная, доступная и недорогая закуска на столе.
Один из них базовый и адаптированный для нашей кухни приведем ниже.
Кочан пекинской капусты — 1,5 -2 кг.
Лук репчатый — 1 шт.
Чеснок — 5-6 долек.
Пучок зеленого лука.
Имбирь свежий — 30 гр.
Рисовая мука — 1 ст. ложка. Если нет муки, можно просто измельчить рис в кофемолке.
Соль — 3 ст. ложки.
Сахар — 1 ст. ложка или 1 сладкая груша среднего размера.
Рыбный соус — 0,5 ст. ложки. Если нет, то можно заменить соевым.
Чили перец по вкусу.
кочан капусты нужно очистить от плохих листьев и разделить на 2 части вдоль. Там, где кочерыжки, сделать надрезы, чтобы капуста лучше просолилась. Промыть под проточной водой.
Каждый лист пересыпать солью, особенно возле кочерыжки. Оставить на 2 часа. Лучше под гнет. Вновь промыть под проточной водой.
С помощью рисовой муки сварить кисель. Для этого разбавить рисовую муку в 100 мл. воды и довести до кипения, регулярно перемешивая. Через минуту после того, как масса загустеет, выключить огонь и остудить. Имбирь, лук, чеснок очистить и измельчить в блендере до пастообразного состояния. Добавить в полученную смесь рисовый кисель, соевый или рыбный соус, сахар (или измельченную грушу), острый перец, зеленый лук нарезанный крупно по 3-4 см.
Когда вода с листьев капусты полностью стечет, каждый лист нужно тщательно намазать смесью. Лучше это делать в одноразовых перчатках. Смазанные смесью капустные листья укладываются в емкость и оставляется под гнетом на 1,5 дня. Важно, чтобы был доступ к воздуху. Когда капуста запузырится, убрать в холодильник еще на 1 день. Капуста готова. Подают кимчи как закуску или гарнир к основному блюду.