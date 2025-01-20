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Posted 20 января, 12:03

Published 20 января, 12:03

Modified 20 января, 12:05

Updated 20 января, 12:05

Покупателей ЖК Urman City в Уфе ждет новый комфортный офис в стиле «эко-лофт»

Покупателей ЖК Urman City в Уфе ждет новый комфортный офис в стиле «эко-лофт»

20 января 2025, 12:03
Фото: ГК «Садовое кольцо».
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ГК «Садовое кольцо» открыла роскошный офис продаж жилого комплекса в Уфе на улице Рудольфа Нуреева. Его уникальный дизайн с оформленными акцентными элементами благоустройства и ландшафтно-рельефными композициями создало московское бюро Studio 211.

Urman City возвышается над кронами деревьев посреди густого леса. Строгие линии его фасада обрамлены темным кирпичом и выделяются на фоне зеленого окружения. Красота этого контраста послужила основой для дизайн-концепции офиса продаж. Интерьер, вдохновленный природой Башкирии, гармонично соединяет зеленые акцентные композиции и элементы современной брутальной эстетики, создавая ощущение индивидуальности и респектабельности.

В оформлении офиса использованы сдержанные цвета в природной гамме и натуральные материалы. Большое открытое пространство с панорамным остеклением включает северный зимний сад с фонтаном и живыми деревьями, а также презентационную зону с интерактивной панелью высотой в шесть метров. Посетителям будет нетрудно вообразить, будто они прямо сейчас находятся на первоклассном горнолыжном курорте где-то в Альпах.

Фото: ГК «Садовое кольцо»

Для первого посещения офиса вы можете воспользоваться бесплатным такси или же оставить свой автомобиль на расположенной рядом бесплатной парковке. На стойке ресепшена вас встретят вежливые девушки-администраторы, которые предложат чай или кофе. Если вы приехали с детьми, то они смогут весело провести время в многофункциональной детской комнате.

После завершения строительства офис продаж гранд-лобби жилого комплекса станет порталом в приватный двор-парк комплекса, наполненный очарованием, гармонией и спокойствием. Эксклюзивный статус комплекса можно почувствовать еще на подходе к офису продаж, ведь создатели проекта не обошли вниманием и прилегающую территорию. К офису продаж ведет мощеная дорожка, вдоль которой расставлены арт-объекты из гладких камней и фигуры сказочных золотых оленей.

Фото: ГК «Садовое кольцо»

Напомним, ЖК Urman City стал первым уфимским проектом, выигравшим международную премию. Он был признал «Лучшим жилым комплексом Уфы» по версии International Awards Dubai 2024. Кроме того, в декабре комплекс стал победителем первой региональной премии «Лидеры жилищного строительства Республики Башкортостан» в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса».

Жилой комплекс расположен в самом сердце лесного массива, вблизи Непейцевского дендропарка и озера Кашкадан. Среди достоинств комплекса: разновысотная застройка, закрытый трехуровневый двор с собственной инфраструктурой, увеличенная площадь остекления квартир и европейская концепция планировочных решений. До 50 кв. м составит площадь приватных патио и террас, а высота потолков в квартирах будет достигать 3,4 м.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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