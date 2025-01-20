Покупателей ЖК Urman City в Уфе ждет новый комфортный офис в стиле «эко-лофт»

В оформлении офиса использованы сдержанные цвета в природной гамме и натуральные материалы. Большое открытое пространство с панорамным остеклением включает северный зимний сад с фонтаном и живыми деревьями, а также презентационную зону с интерактивной панелью высотой в шесть метров. Посетителям будет нетрудно вообразить, будто они прямо сейчас находятся на первоклассном горнолыжном курорте где-то в Альпах.