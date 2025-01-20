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Posted 20 января, 05:16

Published 20 января, 05:16

Modified 20 января, 05:18

Updated 20 января, 05:18

Погодные качели ожидаются в Башкирии

Погодные качели ожидаются в Башкирии

20 января 2025, 05:16
Фото: 1MI.
Снег, мороз и вновь потепление. Какая погода будет в Башкирии в ближайшие дни, рассказали синоптики утром, 20 января.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

20 января ожидается ухудшение погодных условий по Республике Башкортостан.

На отдельных участках автодорог ожидаются снежные заносы, снежный накат, гололедица, ухудшение видимости в снеге 1-2 км. Туман в ночное и утреннее время. Видимость 500-1000м. Также местами по республике ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед.

21 января — температура воздуха понизится до -22 градусов. При этом ожидается сильный порывистый ветер.

К концу недели температура воздуха повысится до -10, а к началу следующей недели до -1 градуса.

Такие перепады температуры — погодные качели могут негативно отразиться на состоянии здоровья людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с хроническими болезнями.

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#Светлана Мирсаева#Уфа#Погода#Новости Башкирии#Новости Уфы#Зима
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