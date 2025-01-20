Погодные качели ожидаются в Башкирии

На отдельных участках автодорог ожидаются снежные заносы, снежный накат, гололедица, ухудшение видимости в снеге 1-2 км. Туман в ночное и утреннее время. Видимость 500-1000м. Также местами по республике ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед.