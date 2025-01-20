Погодные качели ожидаются в Башкирии

Posted 20 января, 05:16
Published 20 января, 05:16
Modified 20 января, 05:18
Updated 20 января, 05:18
По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
20 января ожидается ухудшение погодных условий по Республике Башкортостан.
На отдельных участках автодорог ожидаются снежные заносы, снежный накат, гололедица, ухудшение видимости в снеге 1-2 км. Туман в ночное и утреннее время. Видимость 500-1000м. Также местами по республике ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед.
21 января — температура воздуха понизится до -22 градусов. При этом ожидается сильный порывистый ветер.
К концу недели температура воздуха повысится до -10, а к началу следующей недели до -1 градуса.
Такие перепады температуры — погодные качели могут негативно отразиться на состоянии здоровья людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с хроническими болезнями.