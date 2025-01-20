Подрядчики намерены взыскать 76 млн рублей с компании Бакальчука

Posted 20 января, 07:09
Published 20 января, 07:09
Modified 20 января, 07:11
Updated 20 января, 07:11
Иски на общую сумму 75,9 миллиона рублей были поданы подрядными организациями, сообщает РИА Новости.
ый суд Московской области рассматривает девять исков от таких компаний, как ООО «Сфера-2000», ООО «Департамент оценочной деятельности», ООО «Стройинвест», ООО «ЖБТЕХ», ООО «Стеллдом», ООО «Эколого-географическая фирма» и ООО «Европейская геоинжиниринговая компания», на сумму 19,7 миллиона рублей. В Арбитражный суд Москвы поступило восемь исковых заявлений на сумму почти 23 миллиона рублей.
Кроме этого, в Арбитражном суде Новосибирской области рассматривается иск от ООО «Управление механизации — 2» на сумму 5,8 миллиона рублей, а в свердловском арбитраже — три дела на 8,9 миллиона рублей. В Воронежской области в арбитражный суд было подано три иска на сумму 14,4 миллиона рублей. Арбитражные суды в Забайкальском крае, Ростовской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области рассматривают по одному иску от ООО «Гранд-Строй» на сумму 823,9 тысячи рублей, от ООО «РОСТОВДОРСТРОЙ» на 472,5 тысячи рублей и от ООО «Оверсайз Логистик» на 2,8 миллиона рублей.
В то же время в арбитражные суды Москвы и Подмосковья подано более десяти исков от ООО «ВБ Девелопмент» к своим подрядчикам, общая сумма требований по ним составляет 843,9 миллиона рублей. Еще по одному иску к компании «СТРОЙ-ЦОР» уже вынесено решение: суд взыскал 20,7 миллиона рублей в пользу компании Владислава Бакальчука. По иску к ООО «СК „ОЛИМП“ на сумму 166 миллионов рублей производство по делу прекращено.
Таким образом, требования Владислава Бакальчука к подрядным организациям превышают один миллиард рублей. Интересно отметить, что 13 сентября 2024 года, всего за пять дней до организованного нападения на офисы Wildberries, Бакальчук сообщил прессе, что компания не будет предъявлять претензии к подрядчикам из-за приостановки строительства на объектах маркетплейса, которая произошла в середине прошлого года. При этом из картотеки дел следует, что все иски «ВБ Девелопмент» поданы во второй половине 2024 года.
Согласно данным из ЕГРЮЛ, ООО «ВБ Девелопмент» полностью принадлежит Владиславу Бакальчуку. До сентября 2024 года данная компания выполняла функции технического заказчика при строительстве логистических комплексов для Wildberries. Но после расторжения контрактов в октябре прошлого года РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) сообщила о передаче девелоперских проектов другой компании, которая продолжит строительство складов маркетплейса в регионах.