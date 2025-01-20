Подрядчики намерены взыскать 76 млн рублей с компании Бакальчука

Кроме этого, в Арбитражном суде Новосибирской области рассматривается иск от ООО «Управление механизации — 2» на сумму 5,8 миллиона рублей, а в свердловском арбитраже — три дела на 8,9 миллиона рублей. В Воронежской области в арбитражный суд было подано три иска на сумму 14,4 миллиона рублей. Арбитражные суды в Забайкальском крае, Ростовской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области рассматривают по одному иску от ООО «Гранд-Строй» на сумму 823,9 тысячи рублей, от ООО «РОСТОВДОРСТРОЙ» на 472,5 тысячи рублей и от ООО «Оверсайз Логистик» на 2,8 миллиона рублей.