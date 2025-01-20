Отель отказывается вернуть полную стоимость бронирования — что делать

Posted 20 января, 12:30
Published 20 января, 12:30
Modified 20 января, 12:30
Updated 20 января, 12:30
Если турист отменил бронь, отель имеет право удержать плату только за первые сутки проживания. Но только, если в правилах проживания указано, что бронирование гарантированное. В этом случае, гостиница может не возвращать деньги при несвоевременном отказе от брони (менее, чем за сутки), при опоздании или незаселении гостя.
Более того, даже при гарантированном бронировании запрещено удерживать деньги клиента, если он не был уведомлен о таком условии, и не дал на него согласия.
Существует еще и негарантированное бронирование. При этом отель указывает в своих правилах время, до которого гость обязан заселиться. Если турист не прибыл к указанному часу, то его бронь по умолчанию аннулируют, а деньги возвращают в полном объеме.
Такого понятия как невозвратное бронирование в российском законодательстве нет. Различные «штрафные санкции» со стороны отеля и удержание полной суммы брони с клиента при отказе от брони незаконны.
Сначала необходимо сообщить об отмене бронирования администрации отеля. Это можно сделать посредством телефонного звонка, сообщения в мессенджерах или на сайте гостиницы.
Желательно сообщить об отказе от брони до даты заезда. Это поможет избежать проблем с возвратом средств. Если гость заранее перенес приезд на другие даты или вовсе отказался от брони, то фактически он расторгает договор с отелем. В этом случае, отказ отеля от возврата средств может считаться неосновательным обогащением, согласно ст. 1102 ГК РФ.
Если администрация отказывается вернуть деньги в полном объеме, то нужно составить письменное заявление об отказе от бронирования. Оно составляется в произвольной форме с указанием:
Заявление может быть отправлено посредством мессенджера, электронной почты или Почты России. Главное — чтобы у вас было доказательство, что отель получил заявку.
Например, если заявление отправлено по Почте России, то его нужно отправлять «с уведомлением», при отправке онлайн желательно сделать скриншот переписки, при личном вручении письма — получить отметку от отеля с подписью ответственного лица.
По умолчанию, гостиницы рассматривают заявление о возврате денежных средств в течение 10 дней. Если в течение этого периода, отель не вернул деньги и администрация не отвечает на сообщения, то гость вправе подать на гостиницу в суд или обратиться к юристам.