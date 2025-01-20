Отель отказывается вернуть полную стоимость бронирования — что делать

Если турист отменил бронь, отель имеет право удержать плату только за первые сутки проживания. Но только, если в правилах проживания указано, что бронирование гарантированное. В этом случае, гостиница может не возвращать деньги при несвоевременном отказе от брони (менее, чем за сутки), при опоздании или незаселении гостя.