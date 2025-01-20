Они вас не укусят: почему крысы — идеальные питомцы для вашего дома!

Их небольшой размер, который позволяет им жить в клетках, делает их идеальными для жизни в квартире; им не нужен двор или выгул на горшок. А когда вас нет дома, клетка обеспечивает дому защиту от любых проказ и сюрпризов. Также крысы едят гораздо меньше, чем собаки или кошки. Помимо основного рациона, крысам можно давать практически все лакомства, что едите и вы — даже виноград и шоколад, которые токсичны для собак.