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Posted 20 января, 09:35

Published 20 января, 09:35

Modified 20 января, 09:37

Updated 20 января, 09:37

Они вас не укусят: почему крысы — идеальные питомцы для вашего дома!

Они вас не укусят: почему крысы — идеальные питомцы для вашего дома!

20 января 2025, 09:35
Фото: Изображение Midjourney. Они вас не укусят: почему крысы — идеальные питомцы для вашего дома!
Крысы — замечательные домашние животные, но нуждаются в надлежащем уходе за ними. Узнайте больше об этих маленьких грызунах и о плюсах и минусах крыс в качестве питомцев

Возможно, вы видели в интернете множество видеороликов, на которых домашние крысы вытворяли удивительные вещи, что могло побудить желание завести себе такого питомца. Конечно, желание завести домашнее животное и реальная возможность ухаживать за ним — это две разные вещи.

Блоггер Брэнди Сакстон, специализирующаяся в изучении крыс уже более 30-ти лет, рассказала про несколько плюсов и минусов владения крысами.

Что нужно знать в первую очередь прежде, чем завести крысу в качестве домашнего любимца?

  • Ветеринария: одомашненные крысы — довольно хрупкие создания. Они подвержены многим заболеваниям, и в случае чего им может потребоваться быстрая и надлежащая ветеринарная помощь. К сожалению, ветеринарный уход за крысами обходится недешево. Лечащего врача не всегда легко найти, потому что им требуется ветеринар, специализирующийся на уходе за экзотическими животными.

  • Клетка: хорошая клетка для крыс обходится недешево, особенно если в нее добавлять все необходимые принадлежности. Они также требуют регулярной уборки, что может быть утомительным занятием. Грязная клетка — одна из самых простых причин заболевания вашего питомца, а также это поселит неприятный запах в вашем жилище.

  • Аллергия: у некоторых людей может оказаться аллергия на крыс. Проявляется она в виде крапивницы на местах кожи, которых касались крысиные когти или хвост. У некоторых людей также чешутся глаза или наблюдаются симптомы, похожие на астму. Но не стоит забывать, что аллергия может быть и на других домашних животных.
Что нужно знать в первую очередь прежде, чем завести крысу в качестве домашнего любимца?
Что нужно знать в первую очередь прежде, чем завести крысу в качестве домашнего любимца?. Фото: Изображение Midjourney

Плюсы крыс в качестве питомцев

Крысы, без сомнения, одни из самых впечатляющих существ, которые когда-либо существовали!

1. Характер

Крысы ласковы, умны, настойчивы, глуповаты, забавны и абсолютно очаровательны. Каждая из них — это уникальная личность, которая только и ждет, чтобы показать вам себя, и порадовать вас своим бесконечным любопытством к окружающему миру. Одна из главных причин завести крыс в качестве домашних животных — это их многогранные характеры, которые никогда не перестают удивлять их владельцев.

2. Поведение

Некоторые считают крыс «маленькими собаками»: они обеспечивают дружеское общение, способны запоминать свои имена, часто приходят на зов (если, конечно, они не игнорируют вас намеренно), любят почесывания, объятия и лакомства. Они любят играть, их можно научить разным трюкам и могут радоваться вашему появлению рядом с ними не меньше, чем это делают собаки. Это потому, что крысы могут устанавливать прочные связи со своими людьми и искренне наслаждаться их вниманием.

— Как и собакам, им все равно, как вы выглядите, как звучит ваш голос или сколько вам лет. Они способны любить безоговорочно, — рассказывает Брэнди Сакстон.

3. Размер

Их небольшой размер, который позволяет им жить в клетках, делает их идеальными для жизни в квартире; им не нужен двор или выгул на горшок. А когда вас нет дома, клетка обеспечивает дому защиту от любых проказ и сюрпризов. Также крысы едят гораздо меньше, чем собаки или кошки. Помимо основного рациона, крысам можно давать практически все лакомства, что едите и вы — даже виноград и шоколад, которые токсичны для собак.

4. Запах

Самое приятное, что у них самих не бывает неприятного запаха. На самом деле самки крыс обычно пахнут смесью виноградной газировки и кондиционера для белья, в то время как здоровые самцы пахнут теплыми кукурузными лепешками. По этой причине многие владельцы признаются, что «нюхают» своих крыс.

5. Отношения с детьми

Крысы — один из лучших вариантов домашних животных для детей, потому что они крупнее и их легче держать маленьким ручкам, чем хомяков, песчанок и мышей. Их любопытство и удовольствие от общения с людьми также делают их довольно дружелюбными и общительными, и они гораздо реже кусаются, чем, скажем, хомяки.

Плюсы крыс в качестве питомцев
Плюсы крыс в качестве питомцев. Фото: Изображение Midjourney

Минусы крыс в качестве питомцев

Не смотря на продолжающийся список плюсов владения крысой, нужно в равной степени ознакомиться с их недостатками.

1. Нужда в себе подобных

Крысы — социальные животные, и их всегда следует держать с друзьями. Это означает, что вам нужно завести как минимум двух крыс, если не трех. Вместе с этим, автоматически увеличиваются все ваши расходы.

2. Продолжительность жизни

Безусловно, самое сложное в домашних крысах — это их короткая продолжительность жизни, которая составляет примерно 2-3 года. За это время мы успеваем так сильно привязаться к ним, что потерять их может быть гораздо тяжелее, чем может показаться.

3. Другие домашние животные

Наличие в вашем доме других домашних животных может потребовать дополнительной работы с вашей стороны.

— Помимо наших крыс, у меня также есть кошка и собака, которые от природы склонны к охоте. Из-за них мне пришлось приложить немало усилий, чтобы обеспечить безопасность крысят, — делится блогер.
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4. Не приучить к «туалету»

Крысам не нужен двор, чтобы их выгуливали, но когда крысе нужно сходить в туалет, где бы они ни находилась, она не задумываясь сделает это. Такие «сюрпризы» можно будет находить по всей квартире. Особенно часто оставляют свои метки молодые самцы. Однако с возрастом это проходит.

Конечно, есть способы подготовиться к этому: всегда держать под рукой салфетки и полотенца, но это всё равно не избавит вас от таких неожиданностей.

5. Повреждённая мебель

Не стоит забывать, что крысы — это грызуны! Будь то содержимое их клетки, ваша одежда, постельное белье, мебель или что-то еще, ваши крысы обязательно попытаются это погрызть. Вы можете это контролировать, если будете особенно усердны, но будьте готовы к тому, что в вашем доме появятся явные признаки того, что у вас в доме завелись крысы.

Однако крысы — не единственные, кто может нанести ущерб вашим вещам. Собаки и кошки могут принести гораздо больше повреждений, чем несколько крыс.

— В конечном счете, у каждого питомца есть свои замечательные плюсы и досадные минусы. Вам же остаётся только понять, какое домашнее животное больше всего подойдёт именно вам и вашему образу жизни, — заключает Брэнди Сакстон.
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#Ольга Харина#Домашние животные#Животные#Все материалы авторов#Питомцы#КЦ#Дом и сад#Крысы#Домашние питомцы
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