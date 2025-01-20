Они вас не укусят: почему крысы — идеальные питомцы для вашего дома!

Posted 20 января, 09:35
Published 20 января, 09:35
Modified 20 января, 09:37
Updated 20 января, 09:37
Возможно, вы видели в интернете множество видеороликов, на которых домашние крысы вытворяли удивительные вещи, что могло побудить желание завести себе такого питомца. Конечно, желание завести домашнее животное и реальная возможность ухаживать за ним — это две разные вещи.
Блоггер Брэнди Сакстон, специализирующаяся в изучении крыс уже более 30-ти лет, рассказала про несколько плюсов и минусов владения крысами.
Крысы, без сомнения, одни из самых впечатляющих существ, которые когда-либо существовали!
Крысы ласковы, умны, настойчивы, глуповаты, забавны и абсолютно очаровательны. Каждая из них — это уникальная личность, которая только и ждет, чтобы показать вам себя, и порадовать вас своим бесконечным любопытством к окружающему миру. Одна из главных причин завести крыс в качестве домашних животных — это их многогранные характеры, которые никогда не перестают удивлять их владельцев.
Некоторые считают крыс «маленькими собаками»: они обеспечивают дружеское общение, способны запоминать свои имена, часто приходят на зов (если, конечно, они не игнорируют вас намеренно), любят почесывания, объятия и лакомства. Они любят играть, их можно научить разным трюкам и могут радоваться вашему появлению рядом с ними не меньше, чем это делают собаки. Это потому, что крысы могут устанавливать прочные связи со своими людьми и искренне наслаждаться их вниманием.
— Как и собакам, им все равно, как вы выглядите, как звучит ваш голос или сколько вам лет. Они способны любить безоговорочно, — рассказывает Брэнди Сакстон.
Их небольшой размер, который позволяет им жить в клетках, делает их идеальными для жизни в квартире; им не нужен двор или выгул на горшок. А когда вас нет дома, клетка обеспечивает дому защиту от любых проказ и сюрпризов. Также крысы едят гораздо меньше, чем собаки или кошки. Помимо основного рациона, крысам можно давать практически все лакомства, что едите и вы — даже виноград и шоколад, которые токсичны для собак.
Самое приятное, что у них самих не бывает неприятного запаха. На самом деле самки крыс обычно пахнут смесью виноградной газировки и кондиционера для белья, в то время как здоровые самцы пахнут теплыми кукурузными лепешками. По этой причине многие владельцы признаются, что «нюхают» своих крыс.
Крысы — один из лучших вариантов домашних животных для детей, потому что они крупнее и их легче держать маленьким ручкам, чем хомяков, песчанок и мышей. Их любопытство и удовольствие от общения с людьми также делают их довольно дружелюбными и общительными, и они гораздо реже кусаются, чем, скажем, хомяки.
Не смотря на продолжающийся список плюсов владения крысой, нужно в равной степени ознакомиться с их недостатками.
Крысы — социальные животные, и их всегда следует держать с друзьями. Это означает, что вам нужно завести как минимум двух крыс, если не трех. Вместе с этим, автоматически увеличиваются все ваши расходы.
Безусловно, самое сложное в домашних крысах — это их короткая продолжительность жизни, которая составляет примерно 2-3 года. За это время мы успеваем так сильно привязаться к ним, что потерять их может быть гораздо тяжелее, чем может показаться.
Наличие в вашем доме других домашних животных может потребовать дополнительной работы с вашей стороны.
— Помимо наших крыс, у меня также есть кошка и собака, которые от природы склонны к охоте. Из-за них мне пришлось приложить немало усилий, чтобы обеспечить безопасность крысят, — делится блогер.
Крысам не нужен двор, чтобы их выгуливали, но когда крысе нужно сходить в туалет, где бы они ни находилась, она не задумываясь сделает это. Такие «сюрпризы» можно будет находить по всей квартире. Особенно часто оставляют свои метки молодые самцы. Однако с возрастом это проходит.
Конечно, есть способы подготовиться к этому: всегда держать под рукой салфетки и полотенца, но это всё равно не избавит вас от таких неожиданностей.
Не стоит забывать, что крысы — это грызуны! Будь то содержимое их клетки, ваша одежда, постельное белье, мебель или что-то еще, ваши крысы обязательно попытаются это погрызть. Вы можете это контролировать, если будете особенно усердны, но будьте готовы к тому, что в вашем доме появятся явные признаки того, что у вас в доме завелись крысы.
Однако крысы — не единственные, кто может нанести ущерб вашим вещам. Собаки и кошки могут принести гораздо больше повреждений, чем несколько крыс.
— В конечном счете, у каждого питомца есть свои замечательные плюсы и досадные минусы. Вам же остаётся только понять, какое домашнее животное больше всего подойдёт именно вам и вашему образу жизни, — заключает Брэнди Сакстон.
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