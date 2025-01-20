Новые законы для домашних животных появятся в Башкирии

При этом проект закона об идентификации собак практически готов. Константин Толкачев отметил, что чипирование собак должно стать обязательным, и, чтобы облегчить финансовую нагрузку на владельцев, на первых порах эта процедура будет бесплатной. В первые два года расходы на чипирование возьмет на себя республиканский бюджет. Финансирование уже согласовано с Минфином, и необходимые средства заложены в бюджет Башкирии.