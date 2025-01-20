mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января, 07:32

Published 20 января, 07:32

Modified 20 января, 07:34

Updated 20 января, 07:34

Новые законы для домашних животных появятся в Башкирии

Новые законы для домашних животных появятся в Башкирии

20 января 2025, 07:32
Фото: 1MI.
В регионе планируют ужесточить контроль за домашними животными путем введения обязательной стерилизации и чипирования, сообщает в понедельник, 20 января, Государственное Собрание — Курултай РБ.

Парламент Башкирии приступил к разработке новых законопроектов, направленных на решение проблемы бродячих животных и повышение ответственности их владельцев. Как отметил председатель парламента Константин Толкачев, этот вопрос требует системного решения, так как ситуация с домашними питомцами напрямую влияет на безопасность людей, особенно детей.

Одним из основных направлений станет разработка закона о стерилизации домашних собак и кошек, которые не представляют племенной ценности. Параллельно ведется работа над законопроектом об обязательной идентификации и регистрации собак. По мнению законодателей, чипирование поможет повысить ответственность владельцев: оставить чипированное животное станет сложнее, а в случае потери его будет легче вернуть домой.

Уфимка потеряла сознание в очереди за святой водой
Узнать подробнее

При этом проект закона об идентификации собак практически готов. Константин Толкачев отметил, что чипирование собак должно стать обязательным, и, чтобы облегчить финансовую нагрузку на владельцев, на первых порах эта процедура будет бесплатной. В первые два года расходы на чипирование возьмет на себя республиканский бюджет. Финансирование уже согласовано с Минфином, и необходимые средства заложены в бюджет Башкирии.

Как ранее сообщал Mkset, власти Башкирии обратились к гражданам с просьбой забрать собак из приютов, предлагая нестандартное решение проблемы бездомных животных.

В Башкирии призывают стать героями
Узнать подробнее
Читайте также:
В Уфе автомобиль сбил подросткаМагический развод разбирают в УфеУфимский директор ответит за долги перед работниками
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Домашние животные#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Константин Толкачев#Кумертау#Бездомные животные#Белебей#Мелеуз#Янаул#Чипирование#Стерилизация#Ответственность владельцев#Идентификация собак
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика