Новые законы для домашних животных появятся в Башкирии

Posted 20 января, 07:32
Published 20 января, 07:32
Modified 20 января, 07:34
Updated 20 января, 07:34
Парламент Башкирии приступил к разработке новых законопроектов, направленных на решение проблемы бродячих животных и повышение ответственности их владельцев. Как отметил председатель парламента Константин Толкачев, этот вопрос требует системного решения, так как ситуация с домашними питомцами напрямую влияет на безопасность людей, особенно детей.
Одним из основных направлений станет разработка закона о стерилизации домашних собак и кошек, которые не представляют племенной ценности. Параллельно ведется работа над законопроектом об обязательной идентификации и регистрации собак. По мнению законодателей, чипирование поможет повысить ответственность владельцев: оставить чипированное животное станет сложнее, а в случае потери его будет легче вернуть домой.
При этом проект закона об идентификации собак практически готов. Константин Толкачев отметил, что чипирование собак должно стать обязательным, и, чтобы облегчить финансовую нагрузку на владельцев, на первых порах эта процедура будет бесплатной. В первые два года расходы на чипирование возьмет на себя республиканский бюджет. Финансирование уже согласовано с Минфином, и необходимые средства заложены в бюджет Башкирии.
Как ранее сообщал Mkset, власти Башкирии обратились к гражданам с просьбой забрать собак из приютов, предлагая нестандартное решение проблемы бездомных животных.