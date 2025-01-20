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Posted 20 января, 10:15

Published 20 января, 10:15

Modified 20 января, 10:20

Updated 20 января, 10:20

В Уфе откроют литературный сквер

Новая локация отдыха появится в Уфе

20 января 2025, 10:15
Фото: mkset.ru.

В Уфе откроют литературный сквер

Презентация зеленой зоны приурочена у ремонту офиса Союза писателей Башкирии, сообщили в понедельник, 20 января, региональные власти.

В столице Башкортостана, городе Уфе, появится сквер, посвящённый региональному Союзу писателей. Об этом стало известно после встречи Радия Хабирова, главы региона, с Айгизом Баймухаметовым, председателем Союза писателей Башкортостана.

После встречи Радий Хабиров поручил Уралу Кильсенбаеву, первому заместителю премьер-министра РБ, и Ирине Головановой, министру ЖКХ Башкирии, рассмотреть возможность создания сквера, посвящённого Союзу писателей. Также было поручено обсудить установку памятника.

На традиционном ежегодном фестивале «Китап-байрам» (6+) состоится торжественное открытие обновлённого Дома Союза писателей.

Дом Союза писателей откроют в феврале в Уфе
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Союз писателей Башкортостана — это общественная организация, объединяющая авторов литературных произведений республики. Основной целью Союза является поддержка и развитие литературного творчества, а также продвижение башкирской культуры и языка.

Организация проводит различные мероприятия, направленные на популяризацию литературы и поддержку молодых авторов. Среди них — фестивали, конкурсы, творческие встречи и мастер-классы. Также Союз писателей занимается издательской деятельностью, выпуская книги башкирских авторов.

История Союза писателей Башкортостана

Союз писателей Башкортостана был создан в 1934 году как часть Союза писателей СССР. В советское время организация играла важную роль в культурной жизни республики, поддерживая и продвигая башкирских авторов.

После распада СССР Союз писателей столкнулся с рядом трудностей, связанных с изменением общественно-политической ситуации. Однако организация смогла сохранить свою деятельность и продолжить работу по поддержке литературного творчества.

Структура Союза писателей Башкортостана

Союз писателей Башкортостана состоит из профессиональных писателей, поэтов, драматургов, а также литературных критиков и переводчиков. Руководящим органом организации является правление, которое избирается на общем собрании членов Союза.

Деятельность Союза писателей Башкортостана

Основные направления деятельности Союза писателей Башкортостана включают:

  • Поддержка и развитие литературного творчества. Союз организует творческие встречи, конкурсы, фестивали и другие мероприятия, направленные на поддержку молодых авторов и продвижение их произведений. Издательская деятельность. Союз издаёт книги башкирских авторов, способствуя распространению их творчества.
  • Популяризация башкирской культуры и языка. Союз писателей занимается переводом произведений на башкирский язык, а также продвижением башкирской литературы за рубежом. Участие в культурной жизни республики. Союз писателей активно участвует в культурных мероприятиях, таких как фестивали, концерты и выставки.
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