Новая локация отдыха появится в Уфе

Posted 20 января, 10:15
Published 20 января, 10:15
Modified 20 января, 10:20
Updated 20 января, 10:20
В столице Башкортостана, городе Уфе, появится сквер, посвящённый региональному Союзу писателей. Об этом стало известно после встречи Радия Хабирова, главы региона, с Айгизом Баймухаметовым, председателем Союза писателей Башкортостана.
После встречи Радий Хабиров поручил Уралу Кильсенбаеву, первому заместителю премьер-министра РБ, и Ирине Головановой, министру ЖКХ Башкирии, рассмотреть возможность создания сквера, посвящённого Союзу писателей. Также было поручено обсудить установку памятника.
На традиционном ежегодном фестивале «Китап-байрам» (6+) состоится торжественное открытие обновлённого Дома Союза писателей.
Союз писателей Башкортостана — это общественная организация, объединяющая авторов литературных произведений республики. Основной целью Союза является поддержка и развитие литературного творчества, а также продвижение башкирской культуры и языка.
Организация проводит различные мероприятия, направленные на популяризацию литературы и поддержку молодых авторов. Среди них — фестивали, конкурсы, творческие встречи и мастер-классы. Также Союз писателей занимается издательской деятельностью, выпуская книги башкирских авторов.
Союз писателей Башкортостана был создан в 1934 году как часть Союза писателей СССР. В советское время организация играла важную роль в культурной жизни республики, поддерживая и продвигая башкирских авторов.
После распада СССР Союз писателей столкнулся с рядом трудностей, связанных с изменением общественно-политической ситуации. Однако организация смогла сохранить свою деятельность и продолжить работу по поддержке литературного творчества.
Союз писателей Башкортостана состоит из профессиональных писателей, поэтов, драматургов, а также литературных критиков и переводчиков. Руководящим органом организации является правление, которое избирается на общем собрании членов Союза.
Основные направления деятельности Союза писателей Башкортостана включают: