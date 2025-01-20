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Posted 20 января, 10:00

Published 20 января, 10:00

Modified 20 января, 10:00

Updated 20 января, 10:00

Ни одного чиха: топ-10 кошек, которые не вызовут аллергии!

Ни одного чиха: топ-10 кошек, которые не вызовут аллергии!

20 января 2025, 10:00
Фото: Изображение Midjourney. Ни одного чиха: топ-10 кошек, которые не вызовут аллергии!
От интеллигентных балийцев до редких оцикетов: узнайте о лучших гипоаллергенных кошачьих породах, подходящих для аллергиков

Когда кошка сворачивается калачиком на ваших коленях и начинает мурчать — это одно из самых приятных ощущений. И кто может с этим не согласится? Например, люди, у которых аллергия на кошек. Крапивница, чихание, опухшие и зудящие глаза — всё это приходит к аллергикам вместе с шерстяным тёплым комочком, которого так и хочется прижать к себе.

Что вызывает аллергию на кошек?

Многие думают, что аллергия на кошек проявляется из-за кошачьей шерсти, однако, это заблуждение. Аллерголог-иммунолог Пироговского центра (КДЦ «Измайловский»), кандидат медицинских наук Анна Капустина объяснила, что именно вызывает аллергическую реакцию на кошек.

— Аллергию вызывает не сами животные, а выделяемые ими белки Fel d1. Они содержатся в слюне, моче, секретах желез, перхоти, частичках кожи. И везде, где находится питомец, он оставляет свой «биологический след», который и является раздражителем для иммунной системы, — объясняет специалист.

Это также объясняет, почему простое пребывание в гостях, где проживает кошка, может вызвать аллергическую реакцию, даже если вы никогда не гладили кошку — кошачьи аллергены могут оставаться на мебели и одежде.

Что вызывает аллергию на кошек?
Что вызывает аллергию на кошек?. Фото: Изображение Midjourney

Существуют ли гипоаллергенные породы кошек?

К ужасу любителей кошек и по совместительству аллергиков, 100% гипоаллергенных пород не существует. Однако некоторые из них выделяют меньше Fel d1, чем другие, что вызывает значительно меньше аллергических симптомов.

— Аллерген выделяется, но в значительно меньших количествах. Поэтому в зависимости от степени чувствительности у кого-то он может и вовсе не вызывать аллергической реакции, а у кого-то ее проявления будут незначительными, — говорит врач аллерголог-иммунолог Злата Ермакова.

Так какие породы лучше всего подходят людям, страдающим аллергией на кошек?

Лучшие породы гипоаллергенных кошек

Мы собрали самые популярные породы, которые заводят аллергики. При правильном уходе за ними, вы можете свести к минимуму вероятность аллергической реакции.

1. Балийские

Несмотря на свою длинную шерсть, балийцы редко линяют и требуют минимального ухода. У них отсутствует подшёрстка, из-за чего вероятность выпадения шерсти снижается. Расчёсывать им шерсть рекомендуется 1-2 раза в неделю.

Балийские кошки известны своей сообразительностью, способностью к адаптации и общительностью. Они хорошо ладят с детьми и другими домашними животными.

Балийская
Балийская. Фото: Изображение Midjourney

2. Сибирские

У этих красивых кошек трехслойная шерсть, которую вы можете поддерживать еженедельным расчесыванием. Сибирские кошки умны и любопытны, ласковы с детьми, другими домашними животными и гостями.

Сибирская кошка
Сибирская кошка. Фото: Изображение Midjourney

3. Восточные короткошерстные

Восточные короткошерстные кошки могут больше подойти аллергикам, потому что они редко линяют. У них шелковистая шерсть, за которой легко ухаживать. Регулярное вычёсывание поможет сохранить её блеск и ещё больше сократить линьку.

Они обладают очаровательными большими ушами и известны как очень разговорчивые и очень активные.

Восточные короткошерстные
Восточные короткошерстные. Фото: Изображение Midjourney

4. Девон-рекс

Эта порода — еще один подходящий выбор благодаря их тонкой шерсти и склонности линять меньше, чем многие другие виды. Как правило, девон-рексы не нуждаются в особом уходе, чтобы содержать их шерсть в чистоте.

Эти кошки энергичные: они любят принимать участие во всем, что вы делаете, и известны тем, что громко мурлычут, когда счастливы. Говорят, что девон-рексы достаточно озорная порода, поэтому стоит внимательно следить за ними, чтобы они не набедокурили.

Девон-рекс
Девон-рекс. Фото: Изображение Midjourney

5. Корниш-рекс

У них курчавая шерсть, плотно прилегающая к телу. Как и у девон–рексов, эта короткая, тонкая шерсть почти не линяет, что часто делает эту породу более терпимой для аллергиков.

Из-за особенностей своей шерсти корниш-рексы предрасположены к накоплению жира, поэтому они нуждаются в купании больше, чем другие породы. Эти кошки любопытны, энергичны, любят играть и когда их берут на руки.

Корниш-рекс
Корниш-рекс. Фото: Изображение Midjourney

6. Яванская кошка

Известно, что они являются одной из самых гипоаллергенных пород с наименьшей линькой. Несмотря на то, что у них более длинная шерсть, регулярное расчесывание сведёт к минимуму количество аллергенов и поможет избежать образования колтунов.

Яванские кошки, происходящие от помеси балийской и короткошёрстной породы колорпойнт, похожи на сиамских и известны своей разговорчивостью. Поэтому они часто отвечают, когда к ним обращаются, и могут начинать болтать без причины.

Также они умны и спортивны. Они отлично прыгают и любят проявлять свое любопытство, исследуя шкафы или выдвижные ящики при любой возможности.

Яванская кошка
Яванская кошка. Фото: Изображение Midjourney

​7. Сфинкс

В то время как некоторые сфинксы полностью лысые, другие покрыты легким пушком. Как и у всех кошек, у сфинксов на коже образуется перхоть. В связи с этим для них рекомендуется еженедельное купание, чтобы предотвратить накопление жира на коже.

Порода сфинксов дружелюбна, общительна и игрива. Кроме того, эта порода умна, любопытна и любит внимание.

Сфинкс
Сфинкс. Фото: Изображение Midjourney

8. Оцикет

Оцикет отличается низкой линяемостью, что снижает риск появления перхоти. Регулярное использование салфеток для ухода за шерстью и кожей для удаления омертвевших волосков также поможет свести к минимуму аллергические реакции.

Интересный факт: в отличие от многих других кошек, некоторые оцикаты не боятся воды и могут с удовольствием принимать ванну время от времени. Они общительны, и всегда хотят поиграть.

Оцикет
Оцикет. Фото: Изображение Midjourney

9. Русская голубая кошка

У русских голубых, которых можно узнать по их характерному окрасу, короткая густая шерсть. Однако, как правило, эти кошки поддерживают свою шерсть в хорошем состоянии, а регулярное вычёсывание помогает справиться с количеством линьки и аллергенов.

Эта порода нежна, привязчива и с удовольствием проводит время в одиночестве и со своими семьями в спокойной обстановке. Также они легко приспосабливаются, чутки и иногда немного застенчивы.

Русская голубая кошка
Русская голубая кошка. Фото: Изображение Midjourney

10.Сноу-шу

Сноу-шу обладают короткой шерстью, подшерсток у них отсутствует, и они почти не линяют.

Они также любят воду, поэтому с удовольствием купаются. Эти кошки дружелюбны и ласковы, часто требуют внимания со стороны своей семьи. Хорошо ладят с детьми и другими домашними животными.

Сноу-шу
Сноу-шу. Фото: Изображение Midjourney

Как справиться с аллергией

Если вы заводите гипоаллергенную кошку, рекомендуется принять дополнительные меры предосторожности. Безрецептурные антигистаминные препараты — не единственная ваша линия защиты. Вот несколько методов снижения уровня аллергенов в окружающей среде:

  • Если это возможно, держите кошку подальше от своей спальни;
  • Накройте диван или другую мягкую мебель моющимися чехлами;
  • Создайте дополнительную вентиляцию, открыв окна или используя увлажнитель воздуха;
  • Еженедельно проводите уборку в доме, чтобы уменьшить количество перхоти и шерсти;
  • Ежедневно чистите кошачий туалет.

Важно: прежде, чем принять животное в свой дом, обсудите с ветеринаром, какие породы лучше подойдут для вашей семьи, учитывая аллергию, образ жизни и окружающую среду. Ветеринар также может посоветовать, подходит ли вашей кошке диета, направленная на снижение содержания аллергенов.

Источник: petmd

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#Ольга Харина#Домашние животные#Животные#Аллергия#Все материалы авторов#Кошки#КЦ#Дом и сад
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