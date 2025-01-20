Ни одного чиха: топ-10 кошек, которые не вызовут аллергии!

Когда кошка сворачивается калачиком на ваших коленях и начинает мурчать — это одно из самых приятных ощущений. И кто может с этим не согласится? Например, люди, у которых аллергия на кошек. Крапивница, чихание, опухшие и зудящие глаза — всё это приходит к аллергикам вместе с шерстяным тёплым комочком, которого так и хочется прижать к себе.