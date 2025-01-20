Ни одного чиха: топ-10 кошек, которые не вызовут аллергии!

Posted 20 января, 10:00
Published 20 января, 10:00
Modified 20 января, 10:00
Updated 20 января, 10:00
Когда кошка сворачивается калачиком на ваших коленях и начинает мурчать — это одно из самых приятных ощущений. И кто может с этим не согласится? Например, люди, у которых аллергия на кошек. Крапивница, чихание, опухшие и зудящие глаза — всё это приходит к аллергикам вместе с шерстяным тёплым комочком, которого так и хочется прижать к себе.
Многие думают, что аллергия на кошек проявляется из-за кошачьей шерсти, однако, это заблуждение. Аллерголог-иммунолог Пироговского центра (КДЦ «Измайловский»), кандидат медицинских наук Анна Капустина объяснила, что именно вызывает аллергическую реакцию на кошек.
— Аллергию вызывает не сами животные, а выделяемые ими белки Fel d1. Они содержатся в слюне, моче, секретах желез, перхоти, частичках кожи. И везде, где находится питомец, он оставляет свой «биологический след», который и является раздражителем для иммунной системы, — объясняет специалист.
Это также объясняет, почему простое пребывание в гостях, где проживает кошка, может вызвать аллергическую реакцию, даже если вы никогда не гладили кошку — кошачьи аллергены могут оставаться на мебели и одежде.
К ужасу любителей кошек и по совместительству аллергиков, 100% гипоаллергенных пород не существует. Однако некоторые из них выделяют меньше Fel d1, чем другие, что вызывает значительно меньше аллергических симптомов.
— Аллерген выделяется, но в значительно меньших количествах. Поэтому в зависимости от степени чувствительности у кого-то он может и вовсе не вызывать аллергической реакции, а у кого-то ее проявления будут незначительными, — говорит врач аллерголог-иммунолог Злата Ермакова.
Так какие породы лучше всего подходят людям, страдающим аллергией на кошек?
Мы собрали самые популярные породы, которые заводят аллергики. При правильном уходе за ними, вы можете свести к минимуму вероятность аллергической реакции.
Несмотря на свою длинную шерсть, балийцы редко линяют и требуют минимального ухода. У них отсутствует подшёрстка, из-за чего вероятность выпадения шерсти снижается. Расчёсывать им шерсть рекомендуется 1-2 раза в неделю.
Балийские кошки известны своей сообразительностью, способностью к адаптации и общительностью. Они хорошо ладят с детьми и другими домашними животными.
У этих красивых кошек трехслойная шерсть, которую вы можете поддерживать еженедельным расчесыванием. Сибирские кошки умны и любопытны, ласковы с детьми, другими домашними животными и гостями.
Восточные короткошерстные кошки могут больше подойти аллергикам, потому что они редко линяют. У них шелковистая шерсть, за которой легко ухаживать. Регулярное вычёсывание поможет сохранить её блеск и ещё больше сократить линьку.
Они обладают очаровательными большими ушами и известны как очень разговорчивые и очень активные.
Эта порода — еще один подходящий выбор благодаря их тонкой шерсти и склонности линять меньше, чем многие другие виды. Как правило, девон-рексы не нуждаются в особом уходе, чтобы содержать их шерсть в чистоте.
Эти кошки энергичные: они любят принимать участие во всем, что вы делаете, и известны тем, что громко мурлычут, когда счастливы. Говорят, что девон-рексы достаточно озорная порода, поэтому стоит внимательно следить за ними, чтобы они не набедокурили.
У них курчавая шерсть, плотно прилегающая к телу. Как и у девон–рексов, эта короткая, тонкая шерсть почти не линяет, что часто делает эту породу более терпимой для аллергиков.
Из-за особенностей своей шерсти корниш-рексы предрасположены к накоплению жира, поэтому они нуждаются в купании больше, чем другие породы. Эти кошки любопытны, энергичны, любят играть и когда их берут на руки.
Известно, что они являются одной из самых гипоаллергенных пород с наименьшей линькой. Несмотря на то, что у них более длинная шерсть, регулярное расчесывание сведёт к минимуму количество аллергенов и поможет избежать образования колтунов.
Яванские кошки, происходящие от помеси балийской и короткошёрстной породы колорпойнт, похожи на сиамских и известны своей разговорчивостью. Поэтому они часто отвечают, когда к ним обращаются, и могут начинать болтать без причины.
Также они умны и спортивны. Они отлично прыгают и любят проявлять свое любопытство, исследуя шкафы или выдвижные ящики при любой возможности.
В то время как некоторые сфинксы полностью лысые, другие покрыты легким пушком. Как и у всех кошек, у сфинксов на коже образуется перхоть. В связи с этим для них рекомендуется еженедельное купание, чтобы предотвратить накопление жира на коже.
Порода сфинксов дружелюбна, общительна и игрива. Кроме того, эта порода умна, любопытна и любит внимание.
Оцикет отличается низкой линяемостью, что снижает риск появления перхоти. Регулярное использование салфеток для ухода за шерстью и кожей для удаления омертвевших волосков также поможет свести к минимуму аллергические реакции.
Интересный факт: в отличие от многих других кошек, некоторые оцикаты не боятся воды и могут с удовольствием принимать ванну время от времени. Они общительны, и всегда хотят поиграть.
У русских голубых, которых можно узнать по их характерному окрасу, короткая густая шерсть. Однако, как правило, эти кошки поддерживают свою шерсть в хорошем состоянии, а регулярное вычёсывание помогает справиться с количеством линьки и аллергенов.
Эта порода нежна, привязчива и с удовольствием проводит время в одиночестве и со своими семьями в спокойной обстановке. Также они легко приспосабливаются, чутки и иногда немного застенчивы.
Сноу-шу обладают короткой шерстью, подшерсток у них отсутствует, и они почти не линяют.
Они также любят воду, поэтому с удовольствием купаются. Эти кошки дружелюбны и ласковы, часто требуют внимания со стороны своей семьи. Хорошо ладят с детьми и другими домашними животными.
Если вы заводите гипоаллергенную кошку, рекомендуется принять дополнительные меры предосторожности. Безрецептурные антигистаминные препараты — не единственная ваша линия защиты. Вот несколько методов снижения уровня аллергенов в окружающей среде:
Важно: прежде, чем принять животное в свой дом, обсудите с ветеринаром, какие породы лучше подойдут для вашей семьи, учитывая аллергию, образ жизни и окружающую среду. Ветеринар также может посоветовать, подходит ли вашей кошке диета, направленная на снижение содержания аллергенов.
Источник: petmd
Ранее мы рассказали про топ-5 собак, которые подойдут даже для неопытных хозяев.