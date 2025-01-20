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Posted 20 января, 04:30

Published 20 января, 04:30

Modified 20 января, 05:30

Updated 20 января, 05:30

В Казани новая атака БПЛА

Небо над Казанью озарилось взрывами БПЛА

20 января 2025, 04:30
Фото: Изображение Midjourney.

В Казани новая атака БПЛА

Вспышки в ночном небе и кружащие самолёты — такая картина наблюдалась в Казани ранним утром 20 января, об этом сообщает издание «inkazan».

Беспокойная ночь в столице Татарстана началась около половины пятого утра, когда местные жители Авиастроительного района заметили пролетающий беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Практически сразу после этого небо озарилось ярким заревом, которое, по предварительным данным, стало следствием взрыва.

Инсайдеры предполагают, что украинские силы могли использовать беспилотник «Лютый». Очевидцы также сообщают, что целью БПЛА могли быть промышленные предприятия города. Стоит отметить, что МЧС объявило об опасности атаки беспилотников на территории всего Татарстана.

Видео: SHOT.

Напряжение в воздушном пространстве Казани привело к сбоям в работе аэропорта. По данным СМИ, самолёт авиакомпании Red Wings, летевший из Ташкента, вынужден был кружить в 80 километрах от Казани из-за введения плана «Ковёр» — специального режима, применяемого при угрозе безопасности полётов. В аэропорту Казани введены временные ограничения на приём и отправку рейсов, что парализовало его работу.

Фото: SHOT

Помимо этого, в разных районах города прозвучало несколько взрывов. Вспышки в небе наблюдали жители Аракчино, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов. По данным источников, на одном из заводов раздался вой сирены, предупреждающей о воздушной опасности. Аэропорт Нижнекамска также ввёл ограничения на приём и отправку рейсов.

Как ранее сообщал Mkset, в начале января 2025 года удар БПЛА в Татарстане пришелся по Казанской кустовой базе сжиженных газов.

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