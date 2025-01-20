Небо над Казанью озарилось взрывами БПЛА

Напряжение в воздушном пространстве Казани привело к сбоям в работе аэропорта. По данным СМИ, самолёт авиакомпании Red Wings, летевший из Ташкента, вынужден был кружить в 80 километрах от Казани из-за введения плана «Ковёр» — специального режима, применяемого при угрозе безопасности полётов. В аэропорту Казани введены временные ограничения на приём и отправку рейсов, что парализовало его работу.