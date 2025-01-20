Нашли тараканов на кухне? Берем советский мелок — он сильнее новых технологий

На первый взгляд, «Машенька» кажется обычным мелком, но его состав — настоящая находка для борьбы с насекомыми. Основные активные вещества — дельтаметрин и зета-циперметрин. Эти химические соединения воздействуют на нервную систему тараканов и муравьев, что приводит к их параличу и гибели.